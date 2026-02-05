 “Soy tan tiesa”: Naya Fácil mostró sus mejores pasos y habló sobre la segunda temporada de Fiebre de Baile - Chilevisión
05/02/2026 18:17

“Soy tan tiesa”: Naya Fácil mostró sus mejores pasos y habló sobre la segunda temporada de Fiebre de Baile

La influencer también se refirió a Raquel Argandoña en su papel como miembro del jurado.

Publicado por CHV Noticias

Este jueves, Naya Fácil se sinceró con sus seguidores tras haber estado en la final de Fiebre de Baile y reveló que se encuentra considerando la posibilidad de ingresar a la segunda temporada del programa.

La influencer mostró sus mejores pasos en plena madrugada y elogió la forma en que los participantes ensayan arduamente para poder montar un show de calidad.

¿Naya Fácil a Fiebre de Baile 2?

Durante la final, Naya conversó con Coni Fueyo en Instagram, a quien le admitió que está considerando aceptar: "Sabes que sí, por eso quise venir para ver cómo es todo el ambiente de Fiebre de Baile, que realmente es hermoso; los chicos lo dan todo, así que me motiva mucho", señaló.

En esa misma línea, se le preguntó cómo enfrentaría las críticas de Raquel Argandoña o Vasco Moulián, a lo que respondió: "Yo creo que aprender, creo que para eso está el jurado, para que te critiquen y poder aprender y mejorar y motivarse más".

Horas más tarde, desde su casa, Naya decidió mostrar sus mejores pasos en la cocina y, entre risas, reconoció: "Les juro que trato de mentalizarme, pero, h... soy tan tiesa, les juro".

La influencer se sinceró y comentó que le gusta llevar una vida tranquila dentro de su casa: "Ensayo, tras ensayo, tras ensayo, igual se sacan el jugo los chicos", sentenció respecto de los participantes de la primera temporada.

Finalmente, Naya aseguró: "¡Qué buen espectáculo! Me recargó a mil".

Revisa las historias de Instagram:

