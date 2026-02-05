“Soy tan tiesa”: Naya Fácil mostró sus mejores pasos y habló sobre la segunda temporada de Fiebre de Baile - Chilevisión

La influencer también se refirió a Raquel Argandoña en su papel como miembro del jurado.

Este jueves, Naya Fácil se sinceró con sus seguidores tras haber estado en la final de Fiebre de Baile y reveló que se encuentra considerando la posibilidad de ingresar a la segunda temporada del programa.

La influencer mostró sus mejores pasos en plena madrugada y elogió la forma en que los participantes ensayan arduamente para poder montar un show de calidad.

¿Naya Fácil a Fiebre de Baile 2?

Durante la final, Naya conversó con Coni Fueyo en Instagram, a quien le admitió que está considerando aceptar: "Sabes que sí, por eso quise venir para ver cómo es todo el ambiente de Fiebre de Baile, que realmente es hermoso; los chicos lo dan todo, así que me motiva mucho", señaló.

En esa misma línea, se le preguntó cómo enfrentaría las críticas de Raquel Argandoña o Vasco Moulián, a lo que respondió: "Yo creo que aprender, creo que para eso está el jurado, para que te critiquen y poder aprender y mejorar y motivarse más".

Horas más tarde, desde su casa, Naya decidió mostrar sus mejores pasos en la cocina y, entre risas, reconoció: "Les juro que trato de mentalizarme, pero, h... soy tan tiesa, les juro".

La influencer se sinceró y comentó que le gusta llevar una vida tranquila dentro de su casa: "Ensayo, tras ensayo, tras ensayo, igual se sacan el jugo los chicos", sentenció respecto de los participantes de la primera temporada.

Finalmente, Naya aseguró: "¡Qué buen espectáculo! Me recargó a mil".

Revisa las historias de Instagram: