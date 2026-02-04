 “¡Váyanse de mi Instagram!”: Naya Fácil estalla contra sus seguidores tras crítica de panel de farándula - Chilevisión
04/02/2026 11:03

“¡Váyanse de mi Instagram!”: Naya Fácil estalla contra sus seguidores tras crítica de panel de farándula

La influencer envió un directo mensaje a las personas que la seguían en sus redes sociales y los invitó a que no sean "hipócritas" si están consumiendo el contenido que ella ofrece.

Publicado por CHV Noticias

Naya Fácil se enfrascó en una nueva polémica, esta vez con Javier Fernández, a raíz de los dichos que emitió en su contra y que le valieron el enojo con algunos de sus seguidores

El origen del conflicto inició luego de un comentario que emitió el peluquero en el programa Zona de Estrellas, donde cuestionó el rol mediático de la influencer. 

Ella tiene un pasado que es bastante difícil de hablarlo en televisión. Entonces es fácil afrontar a una producción, ser la víctima de un gobierno, ser la víctima de todo. Es súper oportunista. Finalmente la invitan a la gala y dice que no y hace este show mediático”, lanzó. 

Naya Fácil arrmetió contra seguidores

El problema para la exreina del Festival de Viña del Mar fue que al revisar los comentarios que estaban de acuerdo con la opinión que dio el panelista eran sus seguidores, lo que desató su enojo. 

“Lo que más me acaba de llamar la atención es que la mayoría de los comentarios que dicen ‘bravo, estoy de acuerdo, pienso lo mismo’, todos me siguen. ¡Váyanse de mi Instagram! Yo no los quiero acá”, lanzó Naya Fácil en sus historias de Instagram. 

En su reclamo, la denominada "reina de los facilines" cuestionó a quienes las seguían a pesar de no estar de acuerdo con su actuar: “¿Para qué me siguen? No entiendo por qué son tan hipócritas, ahora sí me molesté porque yo entiendo que mi Instagram es una red social para mis facilines y lo que publico es para mis facilines”.

Me sentí como cuando alguien te abraza y te pega el puñal. Es más, me metí a unos DM de esa gente y ayer mismo mientras comentaban ese video me estaban mandando mensajes lindos. Son unos falsos”, aseguró. 

