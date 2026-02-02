“Su peor error fue llamarme”: Naya Fácil fue invitada a la gala de Viña y se fue en picada contra la organización - Chilevisión

"La invitación a la gala más ordinaria que he recibido en mi vida", sentenció la influencer, quien rechazó tajantemente la propuesta.

Este lunes, Naya Fácil reveló a sus seguidores que recibió la invitación para la gala del Festival de Viña del Mar 2026 y despotricó contra la organización del evento.

Esto, luego de que la influencer les "tendiera una trampa" según sus palabras, y se diera cuenta que no existe presupuesto asociado a las figuras del espectáculo que son invitadas.

¿Qué dijo Naya Fácil sobre la gala de Viña?

A través de su cuenta de Instagram, Naya expuso: "Me acaban de invitar oficialmente a la gala de Viña del Mar, tal cual (...) y yo en modo de prueba les pregunto y les digo: 'Ya ¿Y cuál es el presupuesto que tienen?' y me dicen: 'No, esque es una invitación, a nosotros nos encantaría tenerte".

En esa misma línea, visiblemente molesta, la influencer arremetió: "Quieren que, aparte de toda la polémica, y que mi dignidad está pésima, ¿quieren que yo me vaya ahí a desfilar? ¡No, se pasaron! ¡Se pasaron!".

"No me interesa ir a la gala (...) ya dije, yo por lo menos no me voy a humillar", sentenció Naya Fácil, quien además expuso que existen celebridades que sí irán con una remuneración económica incluida.

Del mismo modo, la generadora de contenido argumentó que hay invitaciones que fueron entregadas con cinco meses de anticipación: "No puedo aceptar la invitación a un lugar que, cuando yo fui reina, me dio la espalda".

"Estoy segura de que se les bajó alguien", aseguró la influencer, quien además agregó: "Yo no me voy a prestar para sus chistecitos (...) Más encima me están invitando porque están viendo cuántos puntos hace uno de rating".

Finalmente, Naya fue tajante y concluyó: "He recibido la invitación a la gala más ordinaria que he recibido en mi vida (...) Su peor error fue llamarme".

Revisa las publicaciones de Instagram: