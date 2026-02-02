 “Esto va sí o sí”: Revelan que Mauricio Israel vuelve a los tribunales tras haber sido demandado por su hijo - Chilevisión
02/02/2026 17:01

“Esto va sí o sí”: Revelan que Mauricio Israel vuelve a los tribunales tras haber sido demandado por su hijo

Tal como lo comentó Alexander Israel en Primer Plano en noviembre de 2025, la demanda es por concepto de régimen de pensión de alimentos, para poder costear sus estudios universitarios.

Publicado por CHV Noticias

Durante la noche de este domingo, se dio a conocer que Mauricio Israel llegará a los tribunales, luego de que su hijo, Alexander Israel, lo demandara oficialmente por régimen de pensión de alimentos.

Hace dos meses, Alexander comentó en Primer Plano que Mauricio Israel no tiene un régimen de pensión de alimentos y que le solicitó ayuda en junio de 2025 para poder costear sus estudios universitarios. En aquel entonces, el comunicador le depositó $150.000 pesos.

¿Qué pasó con Mauricio Israel?

La información fue entregada por el comunicador Francisco Ruiz en Noticias Espectáculos, donde señaló: "El día de mañana (este lunes) Mauricio Israel va a ser llamado al Primer Tribunal de Familia".

En esa misma línea, agregó: "Alexander Israel lo va a demandar por pensión de alimentos; esa es la última noticia que tengo sobre él".

En noviembre de 2025, Alexander había explicado que su padre no se presentó a la primera instancia del juicio y envió a un abogado en su lugar. En ese contexto, Ruiz concluyó: "Ahora esto va sí o sí y se va a realizar vía Zoom".

