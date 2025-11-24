 “Lo estoy perdiendo todo”: Mauricio Israel rompió el silencio tras minuto de furia en Primer Plano - Chilevisión
24/11/2025 19:27

“Lo estoy perdiendo todo”: Mauricio Israel rompió el silencio tras minuto de furia en Primer Plano

Israel se refirió a los dichos de su hijo, Alexander, en el último capítulo de Primer Plano y aseguró: "Su mamá me pidió que yo nunca hablara públicamente, que nunca lo mencionara".

Publicado por CHV Noticias

Mauricio Israel rompió el silencio tras el altercado con Julio César Rodríguez y se refirió a las declaraciones de su hijo, Alexander, en el último capítulo de Primer Plano.

Alexander acusó abandono, expuso crudos detalles sobre su infancia y reveló que a pesar de ser reconocido legalmente, no conocía a su padre, a quien le pide ayuda económica para terminar sus estudios universitarios.

Mauricio Israel rompió el silencio

Al respecto, Israel señaló en No Es Lo Mismo: "Cuando hay un hijo que está reconocido desde el primer día, no se puede hablar de un hijo oculto (...) su mamá me pidió que yo nunca hablara públicamente, que nunca lo mencionara".

En esa misma línea, agregó: "Yo tuve contacto con ella hasta el 2007 cuando me fui de Chile y después perdimos el contacto. Creo que yo tampoco hice mucho los esfuerzos por buscarlo y saber como estaba".

Israel aseguró que conoció a Alexander hace seis meses, dejando de lado las veces en que lo vio cuando era un niño muy pequeño: "Ahí yo hago mi mea culpa (...) a lo mejor no he sido buen papá y no he sido buen papá con ninguno de mis hijos, también yo tengo que entender todos los procesos que yo he vivido. Yo me perdí mucho".

además, el comunicador expuso: "No tengo ningún problema en asumir toda la responsabilidad que me toca como papá" e hizo hincapié en que necesita reflexionar sobre sus acciones y luego agregó: "Esto es lo más fuerte porque en realidad aquí el culpable soy yo y el que fallé soy yo".

"Estoy muy sorprendido por las cosas que están saliendo, muy dolido por las cosas que están saliendo" y luego, respecto de las vivencias expuestas por Alexander Israel a largo de su vida aseguró: "Claro que me importa, me da mucho miedo lo que le pueda pasar".

Israel admitió estar preocupado por su futuro, dado que perdió un trabajo en una radio por las polémicas con sus hijos y ahora también peligra su estadía en la televisión: "En este minuto lo estoy perdiendo todo", aseguró.

"Yo voy a pasar semanas difíciles ahora, porque obviamente esto va a estar en la palestra un par de días", cerró.

