“Le avisaron, pero no llegó”: Sara, hija de Mauricio Israel, reveló dolorosa ausencia de su papá - Chilevisión

13/10/2025 15:54

“Le avisaron, pero no llegó”: Sara Israel reveló dolorosa ausencia de su papá en delicado momento

La hija de Mauricio Israel contó en Primer Plano que extraña a su padre y que su deseo es "una relación con él, conocerlo, que me conozca, pasar tiempo juntos, tener un papá presente".

Publicado por CHV Noticias

Este domingo, Sara, hija de Mauricio Israel y Marisol Gálvez, conversó en exclusiva con Primer Plano y reveló su deseo de volver a entablar una relación con su padre.

La joven también expuso complejos pasajes de su vida a medida que crecía, marcados por la intención de querer tener a Israel más cerca de ella y una enfermedad al corazón que trajo complicaciones en los últimos años.

¿Qué dijo Sara Israel?

Al ser consultada por lo que estaba buscando al conceder una entrevista, Sara respondió: "Una relación con él, conocerlo, que me conozca, pasar tiempo juntos, tener un papá presente".

La joven explicó que siempre quiso tener una relación cercana con Mauricio Israel y aunque valoró el apoyo y contención de su familia materna, reconoció que lo extraña.

En 2022, Sara comenzó a sufrir de taquicardias, pero no le dio mayor importancia, siendo hospitalizada en 2023 y diagnosticada con taquicardia supraventricular.

"En 2024 me desmayé dos veces", relató la joven y "en 2025 fue cuando ya colapsé mal y ahí me tuvieron que operar. Hubo una intervención que fue por la ingle que me tuvieron que hacer un corte y meter 12 sondas".

El doctor mencionó que no podía asegurar que Sara resistiera la intervención y al ver su vida tan comprometida, sus deseos de tener a su padre cerca se volvieron aún más fuertes.

"Entre en pánico y dije: '¿Qué hago ahora?' Me acuerdo que vi a mi mamá ahí (...) me estaban metiendo las sondas y me empecé a ir a negro (...) Desperté y recé para que mi papá estuviera ahí en la pieza con mi mamá esperando, pero desperté y estaba mi hermana y mi mamá. A mi papá le avisaron, le dijeron, pero no llegó", confesó Sara.

Dicha intervención se realizó en mayo de este año, cuando Israel estaba en Chile, y luego de eso se le diagnosticó a la joven disautonomía cardíaca.

Respecto del sentir de su hija, Mauricio concluyó: "Es terrible. La verdad es que yo me siento muy triste por eso y creo que ahora que ella tiene la voluntad y yo también la he tenido siempre, espero poder recuperar ese tiempo perdido".

Revisa el capítulo de Primer Plano:

