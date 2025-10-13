¿Cambiará su apellido? La hija de Mauricio Israel reveló su decisión tras distancia del padre - Chilevisión

Sara Israel, hija del periodista, recordó duros momentos en su etapa escolar producto de este parentesco. "Sufrí bullying como 12 años seguidos", aseguró.

Sara Israel, hija del periodista Mauricio Israel y Marisol Gálvez, dio su primera entrevista en televisión. En exclusivo para Primer Plano, habló de la compleja relación con su padre.

La joven de 18 años reconoció que ha sido "difícil" cargar con el apellido de su progenitor y recordó incómodas experiencias durante su etapa escolar.

"Sufrí bullying como 12 años seguidos por ser hija de él; más que nada eran los papás de mis compañeros. Por ejemplo, había que aportar con plata y una vez me tocó ser tesorera, y todos los papás decían que 'no, porque era una ladrona como mi papá'", relató.

Al ser consultada sobre si cambiaría el orden de sus apellidos, Sara se tomó un breve silencio y después señaló que "es difícil responder eso".

"No sabría decirte", dijo durante la conversación, aunque explicó que por el momento sigue siendo "legalmente" Israel.

Hija de Mauricio Israel: "No lo he visto desde la pandemia"

Sara entregó detalles de la compleja relación con su padre, luego de que este se fuera del país en 2008 tras darse a conocer las millonarias deudas que acumulaba.

En ese momento, ella tenía apenas un año de vida, por lo que todo lo que sabe es desde la visión de su madre, Marisol Gálvez, quien estuvo a cargo de su crianza y cuidado en todos estos años.

Pese a lo anterior, la joven no se cierra a la posibilidad de reencontrarse con el comunicador. "A mí me gustaría retomar la relación, si es que él quiere. Pero no hay como un vínculo, ha sido tenso. No lo he visto desde la pandemia".

Durante la entrevista, reveló que en mayo de este año fue operada de urgencia a raíz de un problema cardiaco.

"El doctor me dijo que no me podía dar una validación de que pasaba la operación, porque mi corazón estaba muy crítico", indicó.

"Me acuerdo que me estaban metiendo las sondas y me empecé a ir a negro. Después desperté y recé porque mi papá estuviera con mi mamá esperando, pero solo estaba mi hermana y mi mamá", agregó.