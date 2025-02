“Lo más déspota que pisa el mundo”: Ex esposa de Mauricio Israel relató relación con su hija - Chilevisión

Marisol Gálvez detalló los problemas económicos que atraviesa a raíz de la poca cooperación del periodista, y aseguró que tampoco estaría respondiendo con sus responsabilidades afectivas.

Marisol Gálvez, ex pareja de Mauricio Israel, entregó nuevos detalles de su situación económica y los problemas que ha tenido para solventar los gastos de la hija que tienen en común.

La mujer que recientemente debutó en una plataforma de venta de contenido para adultos estuvo en Plan Perfecto, donde habló del rol del comunicador con sus responsabilidades paternas.

“Es súper duro… Son 17 años de estar peleando por algo digno para Sara”, comenzó diciendo.

En ese sentido, recalcó que “yo no tengo pensión alimenticia establecida, por lo tanto no existe. Recién lo demandé porque en algún minuto demandé a sus papás pensando que él podía recapacitar”.

Mauricio Israel distanciado de su hija

En cuanto a la relación de padre e hija, Marisol Gálvez señaló que el periodista tampoco estaría respondiendo con sus responsabilidades afectivas, sumado a que tendría malos tratos con su hija.

“No hay relación. La relación que tuvieron fue cuando Sara estaba muy chica, cuando estuvo con él tres meses en Israel y se acabó la relación cuando Mauricio llegó a Chile. Desde que llegó a Chile de vuelta nunca ha tenido una relación con Sarita. Ella va a complir 18 años”, lanzó.

Incluso advirtió que su ex pareja ha tomado una actitud negativa con respecto a su paternidad: “Es tremendamente agresivo, súper duro, lo más déspota que pisa el mundo. Es una persona que no es papá. Se ha portado como las pelotas. Se ha portado pésimo con ella”.

“La culpa a nosotros que no tiene pega porque se filtra que no hay pensión, que no paga la clínica…”, acusó.