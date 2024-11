Ex esposa de Mauricio Israel lo demandó por pensión de alimentos de su hija: “Llegó el minuto de decir 'basta'” - Chilevisión

Marisol Gálvez anunció acciones legales buscando que el comentarista deportivo ayude a costear las millonarias deudas médicas que contrajo su hija por un complejo cuadro de salud.

Marisol Gálvez, ex esposa de Mauricio Israel, anunció que interpuso una demanda por pensión de alimentos menores contra el comentarista deportivo, acusando una compleja situación de la hija que tienen en común.

En Contigo en la mañana, Gálvez reconoció que recibe un depósito de unos $300 mil pesos mensuales, pero que este monto no le alcanza producto de las deudas médicas que arrastra por el complejo estado de salud de la menor.

Los reclamos de la ex esposa del comentarista deportivo no son nuevos. Hace varios meses ya había acusado el poco apoyo en los gastos asociados al tratamiento médico de la hija, pero sufrió un duro revés con la respuesta de Israel: “Ya ya no tengo plata”, señaló en aquella oportunidad.

Ex esposa de Mauricio Israel confirma demanda por pensión de alimentos

"Estamos viviendo en dos piezas, yo puedo, y me ha tocado más duro, quizás, pero ella no se lo merece", declaró la ahora demandante, revelando las complejas situaciones de vida que ha tenido que afrontar.

De igual forma, señaló cómo ha sido toda la situación para su hija. "No se merece por lo que ha pasado, ella es una niñita resiliente, apechugadora, alegre, a pesar de todo lo que le ha pasado en la vida, hoy estoy peleando por eso, por una pensión digna", lanzó.

"Ella va a un colegio público, no tiene Isapre, todo se lo han regalado, me he sacado la mugre durante 17 años y creo que llegó el minuto de decir 'basta'", explicó en el espacio.

"Ya ha pasado mucho tiempo, 17 años, donde se han cometido muchas injusticias, hay muchas mujeres que están pasando por lo que paso yo, y creo que el daño, más allá de lo económico, el daño psicológico ha sido horroroso (...) Llegó el minuto que dije: 'Marisol, ahora sí, ponte los pantalones'", lanzó.