Hija de Mauricio Israel rompe el silencio por primera vez en TV: “Siempre quise tener un papá” - Chilevisión

En entrevista con Primer Plano, Sara Israel Gálvez rompió el silencio sobre la "tensa" relación que mantiene con el comunicador. "Me dice que si quiero comunicarme con él, que sea a través de abogados", afirmó.

Sara Israel Gálvez, hija del periodista Mauricio Israel, rompió el silencio este domingo en Primer Plano, siendo su primera entrevista en televisión.

La joven de 18 años entregó detalles de la compleja relación con su padre, luego de que este se fuera del país en 2008 tras darse a conocer las millonarias deudas que acumulaba.

En ese momento, ella tenía apenas un año de vida, por lo que todo lo que sabe es desde la visión de su madre, Marisol Gálvez, quien estuvo a cargo de su crianza y cuidado en todos estos años.

Pese a lo anterior, Sara no se cierra a la posibilidad de reencontrarse con el comunicador. "A mí me gustaría retomar la relación, si es que él quiere. Pero no hay como un vínculo, ha sido tenso. No lo he visto desde la pandemia".

Hija de Mauricio Israel asegura que no lo ve hace 5 años

"¿Tú lo has buscado?", le preguntaron a Sara Israel, a lo que ella señala que "muchísimo" y que le ha escrito en reiteradas ocasiones, pero no ha tenido una respuesta satisfactoria.

"No me responde. O me da respuestas y me dice que si quiero comunicarme con él, que sea a través de abogados", afirmó Sara.

Además, aseguró que también mantiene "cero contacto" con sus abuelos paternos y hermano mayor.

"Caí en una depresión súper grave por eso. Siempre me dio pena ver a mis amigas con sus papás felices, que hagan cosas, que salgan. Siempre quise tener un papá al lado, que me diera consejos, que me felicitara o que estuviera presente, pero eso nunca pasó", expresó.

Por otra parte, destacó el rol de su madre en todo este tiempo. Si bien evitó hablar de los escándalos que ella ha protagonizado, reconoció que "es la única persona que ha estado ahí para mí".

Revisa la entrevista a la hira de Mauricio Israel acá: