 Hija de Mauricio Israel rompe el silencio por primera vez en TV: “Siempre quise tener un papá” - Chilevisión
Minuto a minuto
“¡No puede ingresar!”: Viralizan a funcionaria de Metro que no dejó pasar a supuesto vendedor ambulante Muere René Olivares, pintor e integrante de Los Jaivas, a los 74 años VIDEO | “¡Hazlo descansar!”: Graban a conductor con caballo amarrado a su auto en Coquimbo Gobierno anuncia querella por Ley Antiterrorista tras ataque en Ercilla que dejó dos heridos “Rubia, de colegio privado...”: El día en que Carolina del Real entregó su testimonio en CHV
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
13/10/2025 08:32

Hija de Mauricio Israel habla por primera vez en televisión: “Siempre quise tener un papá al lado”

En entrevista con Primer Plano, Sara Israel Gálvez rompió el silencio sobre la "tensa" relación que mantiene con el comunicador. "Me dice que si quiero comunicarme con él, que sea a través de abogados", afirmó.

Publicado por CHV Noticias

Sara Israel Gálvez, hija del periodista Mauricio Israel, rompió el silencio este domingo en Primer Plano, siendo su primera entrevista en televisión.

La joven de 18 años entregó detalles de la compleja relación con su padre, luego de que este se fuera del país en 2008 tras darse a conocer las millonarias deudas que acumulaba.

En ese momento, ella tenía apenas un año de vida, por lo que todo lo que sabe es desde la visión de su madre, Marisol Gálvez, quien estuvo a cargo de su crianza y cuidado en todos estos años.

Pese a lo anterior, Sara no se cierra a la posibilidad de reencontrarse con el comunicador. "A mí me gustaría retomar la relación, si es que él quiere. Pero no hay como un vínculo, ha sido tenso. No lo he visto desde la pandemia".

Hija de Mauricio Israel asegura que no lo ve hace 5 años

"¿Tú lo has buscado?", le preguntaron a Sara Israel, a lo que ella señala que "muchísimo" y que le ha escrito en reiteradas ocasiones, pero no ha tenido una respuesta satisfactoria.

"No me responde. O me da respuestas y me dice que si quiero comunicarme con él, que sea a través de abogados", afirmó Sara.

Además, aseguró que también mantiene "cero contacto" con sus abuelos paternos y hermano mayor.

"Caí en una depresión súper grave por eso. Siempre me dio pena ver a mis amigas con sus papás felices, que hagan cosas, que salgan. Siempre quise tener un papá al lado, que me diera consejos, que me felicitara o que estuviera presente, pero eso nunca pasó", expresó.

Por otra parte, destacó el rol de su madre en todo este tiempo. Si bien evitó hablar de los escándalos que ella ha protagonizado, reconoció que "es la única persona que ha estado ahí para mí".

Revisa la entrevista a la hira de Mauricio Israel acá:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Trabajadores reciben bono de hasta $22 mil: Consulta con tu RUT si te corresponde la Asignación Familiar

Lo último

Lo más visto

“Tengo las manos limpias”: Daniel Fuenzalida mostró cifras por millonarias deudas con Rosario Bravo

El animador hizo un mea culpa donde también pidió disculpas a Sergio Rojas por la inscripción del dominio de otro programa y aseguró que nunca hubo una mala intención en sus acciones.

13/10/2025

VIDEO | Empresario agredió y amenazó con una pistola a repartidor en Laguna Verde

La víctima llegó hasta la propiedad del individuo para descargar unas cerámicas. Ante su negativa de llevarlas al fondo del terreno, el empresario comenzó a agredirlo de forma verbal y lo amenazó con una pistola.

13/10/2025

A los 45 años muere Carolina del Real, activista e influencer en la prevención del VIH

Los actos fúnebres comenzarán este lunes a las 13:00 horas, con una misa en su honor y horas más tarde se realizará su funeral en cementerio Parque del Recuerdo.

13/10/2025

“No me daba para más”: El lamento de Helhue Sukni tras su gran fiesta de cumpleaños

La abogada tenía la intención de invitar a 250 personas, pero no pudo pagar tanto dinero: "Uno nunca sabe cuánto tiempo va a durar", aseguró.

13/10/2025