“Estaba nervioso”: Hijo de Mauricio Israel quedó en shock tras aparición de su padre en Primer Plano - Chilevisión

El joven de 25 años rompió el silencio este domingo en el estelar de Chilevisión, donde relató sus difíciles años ante la ausencia de su figura paterna. "Era una persona muy fría", afirmó.

Alexander, el hijo oculto de Mauricio Israel, rompió el silencio en Primer Plano y habló de su compleja infancia ante la ausencia del periodista.

"Vi a mi hermana (Sara) en televisión, me contacté con ella, y realmente me partió el corazón ver cómo muchas de las cosas que ella ha vivido me han pasado a mí igual", dijo sobre los motivos para hablar en el estelar de Chilevisión.

El joven de 25 años afirmó que "siempre ha existido una distancia" entre él y su padre biológico. "Era una persona muy fría", expresó.

"Yo no tengo recolección de haberlo visto alguna vez en mi vida. Sé por mi mamá que él la iba a ver al departamento y pasaba a saludarme, pero yo no tengo recuerdos de eso", agregó.

Asimismo, reveló que los únicos acercamientos con el periodista han sido vía telefónica: "Lo contacté por Instagram y le manifesté cuál era mi intención, le dije que me parecía una acción bastante justa pedirle una ayuda económica".

También expuso que, desde los 19 años, perdió contacto con su madre, por lo que complementa sus estudios de Ingeniería en Alimentos con distintos trabajos.

"Ha sido una dificultad enorme; he buscado trabajos de noche y de tarde. He trabajado en lugares hasta las 1 de la madrugada y después en la mañana clases a las 8:00", señaló.

Hijo de Mauricio Israel en shock tras tenso momento

En medio de la entrevista a Alexander, Mauricio Israel irrumpió con un móvil en vivo desde su casa, protagonizando un tenso momento en el programa.

Ante esto, el joven quedó paralizado ante la reacción de su padre, siendo contenido por el periodista y panelista del espacio, Pablo Candia.

Luego de comerciales, Julio César Rodríguez se dirigió al estudiante para brindarle su apoyo.

"El protagonista de esta noche es Alexander. Él ha decidido darnos esta entrevista. Estaba muy nervioso porque iba a hablar Mauricio; finalmente, no se refirió a ti. Te pedimos disculpas por el mal momento", señaló el animador.

"Gracias por la ayuda y el apoyo que me dieron en comerciales", respondió el hijo del periodista.

