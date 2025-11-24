“No tengo interés en...”: Hijo de Mauricio Israel alzó la voz tras dichos de su padre en Primer Plano - Chilevisión

Alexander Israel tomó una tajante decisión tras la aparición de su padre en Primer Plano, donde el comentarista deportivo no se refirió a las acusaciones de su hijo.
Alexander Israel se refirió este lunes a la polémica aparición de su padre, Mauricio Israel, en el último capítulo de Primer Plano y aseguró que no tiene intenciones de volver a aparecer en televisión.
El hijo oculto del comentarista deportivo contó que nació producto de una infidelidad y expuso crudos detalles de su infancia. Además, confesó que Israel lo reconoció como su hijo y enviaba una pensión de alimentos, pero no tiene recuerdos de haberlo visto en persona.
Mauricio Israel apareció en cámara evidentemente ofuscado, pero en ningún momento se refirió a las declaraciones de su hijo, ni tampoco abrió la puerta a un posible encuentro entre ambos.
Al respecto, durante esta tarde, Alexander Israel utilizó su cuenta de Instagram y señaló: "Me están invitando a dar cuñas, pero quiero que sepan que este proceso de la tele para mí ya terminó".
Finalmente, concluyó: "No tengo interés en seguir exponiéndome. Solo quiero sanar y no dañarme, ni dañar a otros nunca más".