 “No tengo interés en...”: Hijo de Mauricio Israel alzó la voz tras dichos de su padre en Primer Plano - Chilevisión
Minuto a minuto
Del teatro y la música a protagonizar la campaña de José Antonio Kast: ¿Quién es Mara Sedini? Caso “Muñeca Bielorrusa”: Corte de Apelaciones mantiene prisión preventiva de los tres detenidos VIDEO | Las impactantes imágenes del rescate de un pescador en Caldera: Un tripulante sigue desaparecido Jara en picada contra Kast por no querer participar en debates: “La pregunta es: ¿Por qué lo hace?” AHORA | Metro de Santiago informa cierre de dos estaciones en Líneas 3 y 5: Reportan humo en una de ellas
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
24/11/2025 15:49

“No tengo interés en...”: Hijo de Mauricio Israel alzó la voz tras dichos de su padre en Primer Plano

Alexander Israel tomó una tajante decisión tras la aparición de su padre en Primer Plano, donde el comentarista deportivo no se refirió a las acusaciones de su hijo.

Publicado por CHV Noticias

Alexander Israel se refirió este lunes a la polémica aparición de su padre, Mauricio Israel, en el último capítulo de Primer Plano y aseguró que no tiene intenciones de volver a aparecer en televisión.

El hijo oculto del comentarista deportivo contó que nació producto de una infidelidad y expuso crudos detalles de su infancia. Además, confesó que Israel lo reconoció como su hijo y enviaba una pensión de alimentos, pero no tiene recuerdos de haberlo visto en persona.

¿Qué dijo el hijo de Mauricio Israel?

Mauricio Israel apareció en cámara evidentemente ofuscado, pero en ningún momento se refirió a las declaraciones de su hijo, ni tampoco abrió la puerta a un posible encuentro entre ambos. 

Al respecto, durante esta tarde, Alexander Israel utilizó su cuenta de Instagram y señaló: "Me están invitando a dar cuñas, pero quiero que sepan que este proceso de la tele para mí ya terminó".

Finalmente, concluyó: "No tengo interés en seguir exponiéndome. Solo quiero sanar y no dañarme, ni dañar a otros nunca más".

Revisa la publicación de Instagram:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Cadem: Así cambió el apoyo a quienes aspiran a la presidencia antes de la segunda vuelta

Lo último

Lo más visto

Encuesta Criteria: Así se encuentran las preferencias presidenciales de cara a la segunda vuelta

El candidato del partido Republicano, José Antonio Kast, se consolidó en el primer lugar con un 59% de las preferencias ante la pregunta "¿quién crees que será el próximo presidente?".

23/11/2025

¿Error de John Bowe? La jugada que abre la esperanza a Mane Swett para recuperar custodia de su hijo

Cámaras de Primer Plano sorprendieron a la actriz a la salida de un tribunal de Nueva York, en Estados Unidos, en medio de una nueva arremetida judicial para recuperar a su hijo.

24/11/2025

“No sé cómo vivir sin él”: El desgarrador adiós de pareja de acróbata chileno que murió en Italia

El fatal accidente ocurrió la noche del pasado viernes cuando Christian Quezada, chileno de 26 años, participaba del acto "La esfera de la muerte".

24/11/2025

Expareja de Mane Swett rompió el silencio por batalla legal: “No es lo que hace un buen padre”

John Bowe enfrentó una nueva audiencia con la actriz en la Corte Suprema de New York y entregó detalles exclusivos sobre la custodia de su hijo al equipo de Primer Plano.

24/11/2025