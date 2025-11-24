“No tengo interés en...”: Hijo de Mauricio Israel alzó la voz tras dichos de su padre en Primer Plano - Chilevisión

Alexander Israel tomó una tajante decisión tras la aparición de su padre en Primer Plano, donde el comentarista deportivo no se refirió a las acusaciones de su hijo.

Alexander Israel se refirió este lunes a la polémica aparición de su padre, Mauricio Israel, en el último capítulo de Primer Plano y aseguró que no tiene intenciones de volver a aparecer en televisión.

El hijo oculto del comentarista deportivo contó que nació producto de una infidelidad y expuso crudos detalles de su infancia. Además, confesó que Israel lo reconoció como su hijo y enviaba una pensión de alimentos, pero no tiene recuerdos de haberlo visto en persona.

¿Qué dijo el hijo de Mauricio Israel?

Mauricio Israel apareció en cámara evidentemente ofuscado, pero en ningún momento se refirió a las declaraciones de su hijo, ni tampoco abrió la puerta a un posible encuentro entre ambos.

Al respecto, durante esta tarde, Alexander Israel utilizó su cuenta de Instagram y señaló: "Me están invitando a dar cuñas, pero quiero que sepan que este proceso de la tele para mí ya terminó".

Finalmente, concluyó: "No tengo interés en seguir exponiéndome. Solo quiero sanar y no dañarme, ni dañar a otros nunca más".

Revisa la publicación de Instagram: