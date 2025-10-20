 “Devuélveme todo lo que...”: Marisol Gálvez arremetió contra Mauricio Israel por problemas económicos - Chilevisión
20/10/2025 09:48

“Devuélveme todo lo que...”: Marisol Gálvez arremetió contra Mauricio Israel por problemas económicos

Luego de que comunicador se fuera a Israel en 2008, su exesposa aseguró que terminó pagando por deudas de él e incluso perdió una casa que era de su propiedad.

Publicado por CHV Noticias

Este domingo, Marisol Gálvez estuvo presente en el último capítulo de Primer Plano, donde respaldó a su hija Sara y reveló detalles sobre el conflicto con su exesposo, Mauricio Israel.

Al respecto, Gálvez aseguró que perdió una casa que era de su propiedad cuando el comunicador se fue a Israel en 2008 por las deudas que acarreaba y que además terminó pagando embargos y dinero que le correspondía a él saldar.

¿Qué dijo Marisol Gálvez?

Ante la posibilidad de sentarse a conversar con Israel para "cerrar un ciclo", Gálvez contestó: "No me gustaría, el daño ya está hecho. Ojalá repare no en mí, ojalá repare en Sara, o sea, si yo me sentara a hablar con él, evidentemente mi tema no sería lo emocional y saldría lo racional y le diría, quizás: 'Devuélveme todo lo que te quedaste que me correspondía a mí, que era mío'".

En esa misma línea, agregó: "Mucha gente creerá que yo estoy reclamando plata que a lo mejor creerán que era de él. Hay muchas platas que eran mías".

Aunque declinó entregar muchos detalles, Marisol comentó que "yo perdí mi casa, la casa de mis niños. Me quedé sin mi casa donde él vivía, mi casa".

"Estoy pagando por cosas que no me corresponden. Cuando él se fue a Israel yo me quedé pagando una cantidad de cosas que no tenía por qué pagar. Embargos y me quedé así, en pelota", acusó la ex esposa de Mauricio.

Finalmente, la mujer aseguró que Mauricio Israel no se ha acercado a Sara, incluso después de que ella expresara en televisión su deseo de tener a su padre más cerca y lo acusó de no responder sus mensajes.

Revive el capítulo de Primer Plano:

