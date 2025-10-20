 “Lo quiere a él”: Marisol Gálvez respaldó a su hija y envió potente mensaje a Mauricio Israel - Chilevisión
20/10/2025 08:21

“Lo quiere a él”: Marisol Gálvez respaldó a su hija y envió potente mensaje a Mauricio Israel

"Que no se pierda a esta niñita preciosa", señaló la exesposa del comunicador , quien aseguró que el relato que entregó Sara en Primer Plano es real y que actualmente, Mauricio Israel sigue sin acercarse a su hija.

Publicado por CHV Noticias

Marisol Gálvez estuvo presente en el último capítulo de Primer Plano, este domingo, donde se refirió a la entrevista que concedió su hija, Sara, la semana pasada y habló en extenso sobre los conflictos con Mauricio Israel.

La exesposa del periodista deportivo respaldó la versión de su hija y aseguró que hasta el día de hoy, Israel no ha intentado contactarse con Sara, ni tampoco ha contestado los correos electrónicos que Gálvez le mandó.

¿Qué dijo Marisol Gálvez?

Es por ello que Marisol Gálvez aprovechó la instancia para enviar un potente mensaje a Israel: "Ojalá Mauricio, donde esté, escuche por favor que su hija lo está buscando, que más allá de un par de lucas, de plata, lo quiere a él. Aún lo está buscando. Que no se pierda a esa niñita preciosa".

En esa misma línea, explicó que su relación con Sara "es una relación preciosa, Sara es una niñita tremendamente resiliente, guerrera, apechugadora, ella siempre se enoja porque yo le digo que es como un quiltrito, ella siempre se acomoda a todo".

Entre lágrimas, Gálvez señaló: "Lo que sí le deseo, desde el fondo de mi alma, así como mamá, de guata, visceral, mujer, ser humano, es que de verdad ella sea feliz, se lo merece pero con creces".

Finalmente, la exesposa de Israel zanjó el tema y aseguró que no tiene intenciones de sentarse a conversar con Mauricio Israel para "cerrar un ciclo" respecto del matrimonio que ambos tuvieron, pero expresó que sí desea que su hija pueda lograr tener una relación con él.

Revive el capítulo de Primer Plano:

