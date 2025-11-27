 “Nunca lo quiso a él como padre”: Hijo mayor de Mauricio Israel tomó drástica decisión tras polémicas - Chilevisión
27/11/2025 15:49

“Nunca lo quiso a él como padre”: Hijo mayor de Mauricio Israel tomó drástica decisión tras polémicas

Según informó Adriana Barrientos, Alan Israel estaría considerando cambiarse el apellido de su padre para evitar ser vinculado con él, tras la aparición de un tercer hijo el domingo pasado en Primer Plano.

Publicado por CHV Noticias

Este miércoles, Adriana Barrientos reveló que Mauricio Israel sufre un nuevo revés familiar, luego de que su hijo mayor, Alan, decidiera iniciar los trámites para cambiar su apellido.

Alan tiene 38 años y es fruto de una larga relación que Mauricio Israel mantuvo antes de conocer a Carola Brethauer; sin embargo, el hombre decidió alejarse de su progenitor después de los problemas financieros y demandas que enfrentó en el año 2008, por los cuales se fue a Israel.

El nuevo revés que enfrenta Mauricio Israel

"El primero se va a cambiar el apellido", reveló Adriana Barrientos en el último capítulo de Zona de Estrellas y luego explicó que el comunicador tenía todo planeado para casarse con la madre de Alan, pero canceló todo cuando conoció a Brethauer.

En esa misma línea, comentó que Alan: "Nunca lo quiso a él como padre, y viendo esta situación que está pasando en este minuto no quiere verse involucrado más, así que lo que tengo entendido es que está viendo la posibilidad de quitarse el apellido Israel para no verse involucrado en nada".

Luego de que este domingo apareciera Alexander Israel, tercer hijo del comentarista deportivo acusando abandono, Alan no querría que lo vinculen como hijo de Mauricio. Cabe recordar que durante la entrevista en Primer Plano, Marisol Gálvez reveló que Israel le negó a Sara, su hija, que Alexander fuera su hermano.

"No quiere referirse al tema porque no quiere que lo vinculen como hijo (...) No lo había hecho antes porque como 'Israel' hay muchos, entonces dijo: 'Da lo mismo', pero la verdad es que desde el minuto en que un periodista tomó el teléfono e intentó contactarlo por este tema, me contó que incluso quería cambiarse el apellido para evitar este tipo de cosas", concluyó Barrientos.

