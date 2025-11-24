“Ha hecho un negocio de esto”: Mauricio Israel criticó a Marisol Gálvez tras polémica con su hija - Chilevisión

El comentarista deportivo se refirió a las declaraciones de su hijo, Alexander, en Primer Plano y criticó las declaraciones de Marisol Gálvez, madre de su hija Sara.

Este lunes, Mauricio Israel rompió el silencio tras las polémicas declaraciones de su hijo, Alexander y criticó en duros términos a Marisol Gálvez, madre de su hija Sara.

Esto, luego de que Gálvez revelara en el último capítulo de Primer Plano que ni ella, ni su hija sabían que Israel tenía otro hijo y además expuso que Sara lo encaró pero él le negó que Alexander fuese su hijo.

¿Qué dijo Mauricio Israel?

"El apellido Israel también es sinónimo de plata y resulta que hay una persona que ha profirado de eso durante muchos años y eso es una maldad que no tiene perdón tampoco, porque la señora Gálvez a donde va, cobra", arremetió Mauricio Israel en conversación con No Es Lo Mismo.

En esa misma línea, aseguró que Marisol Gálvez: "Me destroza públicamente, pero cobra para destrozarme públicamente. Ha hecho un negocio de esto desde que yo me fui, desde que se metió a Pelotón, de ahí para adelante que ella cada vez que va a la televisión, cobra".

"Entonces tampoco nos hagamos los tontos con eso y aquí no se trata de que yo me esté haciendo la víctima, estoy diciendo las cosas como son", concluyó.