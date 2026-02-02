 Aviso meteorológico por 48 horas: Lluvias y vientos en Ñuble y Biobío, y tormenta eléctrica en Antofagasta - Chilevisión
02/02/2026 08:44

Lluvias, vientos y tormentas eléctricas por dos días: Estas son las 3 regiones afectadas en Chile

El pronóstico considera precipitaciones y rachas de viento en el centro-sur del país, además de actividad eléctrica en el norte durante las próximas 48 horas.

Publicado por CHV Noticias

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este domingo un aviso por "probables tormentas eléctricas" que afectará a una región del país hasta la noche de este lunes.

Según informó el organismo mediante un reporte, un aviso se emite cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".

La región afectada por tormentas eléctricas este lunes

De acuerdo al informe, el fenómeno se asocia a una condición sinóptica de vaguada en altura y podría presentarse desde la noche del domingo 1 de febrero hasta la madrugada del lunes 2 de febrero de 2026 en la siguiente región:

    • Región de Antofagasta: Pampa, Precordillera, Precordillera Salar y Cordillera

La DMC también detalló podría haber lluvias, pues señaló que las tormentas eléctricas se desarrollarían "preferentemente durante la tarde-noche, con precipitaciones aisladas".

Dos regiones del sur de Chile con precipitaciones

Otro fenómeno se desarrollará a partir de la madrugada del martes 3 de febrero en 2 regiones del país, en el marco de la inestabilidad atmosférica que atraviesa gran parte de Chile continental.

Estas dos regiones tendrán precipitaciones "moderadas a normales" hasta la noche del miércoles 4 de febrero por un sistema frontal:

    • Ñuble: Precordillera, cordillera
    • Biobío: Precordillera, cordillera

Desde SENAPRED explicaron que esta alerta busca reforzar la vigilancia y el monitoreo de las condiciones de riesgo, coordinando a los organismos del servicio.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a informarse por canales oficiales, evitar exponerse a zonas de riesgo y seguir las indicaciones de los equipos de emergencia ante cualquier eventualidad.

