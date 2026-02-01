El complot del “guatón” Beltrán: Imputado por asesinato de Krishna Aguilera lidera huelga en la cárcel - Chilevisión

El 25 de octubre de 2025, Juan Beltrán fue detenido por su presunta participación en la desaparición y muerte de Krishna Aguilera, en la comuna de San Bernardo. Poco a poco se dieron a conocer antecedentes de una red de tráfico de drogas con la participación principalmente de mujeres jóvenes que eran utilizadas como soldados para la venta en los bunkers ubicados estratégicamente en el sur de la capital. A tres meses de ingresar a prisión, el conocido como Guatón Beltrán vuelve a hacer noticia tras "organizar una huelga" en la cárcel.