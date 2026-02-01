 Aporte Familiar Permanente 2026: Conoce el nuevo monto y las fechas de pago del ex Bono Marzo - Chilevisión
01/02/2026 15:57

Aporte Familiar Permanente 2026: Conoce el nuevo monto y las fechas de pago del ex Bono Marzo

El beneficio estatal ya tiene un nuevo monto confirmado para el 2026 y será pagado durante este mes a las familias que cumplan los requisitos.

Publicado por CHV Noticias

El Aporte Familiar Permanente, también conocido como ex Bono Marzo, ya tiene establecido su nuevo monto para el año 2026, además de las fechas en las que se efectuará el respectivo pago. 

Esta ayuda económica que entrega el Estado no requiere de postulación y se paga de forma automática a las familias y personas que cumplan con los requisitos estipulados. 

A continuación te detallamos el nuevo monto, la fecha de pago y los requisitos que contempla el Aporte Familiar Permanente 2026.

Aporte Familiar Permanente: estos son sus requisitos

De acuerdo a lo informado por el Instituto de Previsión Social (IPS), el Aporte Familiar Permanente o ex Bono Marzo 2026 se entrega a familias que: 

  • Al 31 de diciembre de 2025, sean beneficiarias de Subsidio Familiar, Chile Solidario, el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar), Asignación Familiar o Asignación Maternal.

Asimismo, se detalló que "a contar del 17 de febrero, 3 de marzo o 17 de marzo" los beneficiarios podrán revisar su pago a través del sitio web predispuesto por el IPS y ChileAtiende

Aporte Familiar Permanente: Nuevo monto y fechas del pago para el 2026

Para este año, el beneficio contempla un pago de: $66.834 por beneficiario o por grupo familiar, según corresponda.

Cabe destacar que este valor fue ajustado en base a la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que marcó un 3,5% de acuerdo a información del Instituto Nacional de Estadísticas (INE)

Mientras que las fechas de pago ya fueron estipuladas para cada grupo de beneficiarios: 

  • Grupo 1: Personas beneficiarias del Subsidio Familiar, Chile Solidario, Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar), que tienen su fecha de pago habitual, entre los días 15 y 28 de febrero.
  • Grupo 2: Personas beneficiarias del Subsidio Familiar, Chile Solidario, Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar), que tienen su fecha de pago habitual del IPS entre los días 1 y 14 de marzo.
  • Grupo 3: Personas que reciben Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares, sean trabajadores o pensionados de entidades distintas al IPS. Si perteneces a este grupo, debes consultar tu fecha y forma de pago desde la segunda quincena de marzo en www.aportefamiliar.cl, ingresando tu RUN y fecha de nacimiento. Si tienes CuentaRut de BancoEstado, el pago se depositará en dicha cuenta.

 

