Ex Bono Marzo: Conoce hasta cuándo puedes retirar el Aporte Familiar Permanente - Chilevisión

El aporte estatal va dirigido a familias que cumplan con los requisitos y se obtiene sin necesidad de postular.

El Aporte Familar Permanente, también conocido como ex Bono Marzo, es un beneficio no postulable de $66.834 que se entregará de manera automática a quienes cumplan con los requisitos a partir de febrero de este año.

Las fechas estipuladas para cada grupo de beneficiario ya han sido actualizadas por el IPS:

Grupo 1 : Personas beneficiarias del Subsidio Familiar, Chile Solidario, Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar), que tienen su fecha de pago habitual, entre los días 15 y 28 de febrero.

Grupo 2 : Personas beneficiarias del Subsidio Familiar, Chile Solidario, Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar), que tienen su fecha de pago habitual del IPS entre los días 1 y 14 de marzo.

Grupo 3: Personas que reciben Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares, sean trabajadores o pensionados de entidades distintas al IPS. Si perteneces a este grupo, debes consultar tu fecha y forma de pago desde la segunda quincena de marzo en www.aportefamiliar.cl, ingresando tu RUN y fecha de nacimiento. Si tienes CuentaRut de BancoEstado, el pago se depositará en dicha cuenta.

¿Hasta cuándo se puede retirar el bono?

A partir de la emisón del documento de pago tienes nueve meses para retirarlo, independiente de si lo cobras de manera electrónica o presencial según lo estipula la ley. En caso de tener asociada una cuenta de banco, este se depositará automáticamente.

Si recibes tu pago en febrero, podrás retirarlo de manera presencial en sucursales de BancoEstado o Caja Los Héroes hasta noviembre de 2026. En caso de recibirlo en marzo, tienes plazo para retirarlo hasta diciembre del presente año.

Consulta con tu rut si eres beneficiario

Puedes consultar con tu rut en la página oficial del Aporte Familiar Permanente si te corresponde este bono, pero solo cuando se acerquen las fechas de pago, ya que los datos del 2026 aún no han sido actualizados.