 Ex Bono Marzo: Conoce hasta cuándo puedes retirar el Aporte Familiar Permanente - Chilevisión
Minuto a minuto
Abogada de familia Chuñil explicó por qué vendieron animales de su madre: “No tiene nada de extraño” Fiscalía apeló al fallo: Juez explica por qué dos hijos de Chuñil no quedaron en prisión preventiva Nuevo sismo en el norte de Chile: Seguidilla de temblores sorprende a varias regiones del país “Tendría que vivir 130 años”: Caszely expuso reclamo con Isapre por cobros indebidos y forma de pago Decretan prisión preventiva para Javier Troncoso, hijo de Julia Chuñil acusado de parricidio
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
16/01/2026 10:46

Ex Bono Marzo: Conoce hasta cuándo puedes retirar el Aporte Familiar Permanente

El aporte estatal va dirigido a familias que cumplan con los requisitos y se obtiene sin necesidad de postular.

Publicado por CHV Noticias

El Aporte Familar Permanente, también conocido como ex Bono Marzo, es un beneficio no postulable de $66.834 que se entregará de manera automática a quienes cumplan con los requisitos a partir de febrero de este año.

Las fechas estipuladas para cada grupo de beneficiario ya han sido actualizadas por el IPS:

  • Grupo 1: Personas beneficiarias del Subsidio Familiar, Chile Solidario, Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar), que tienen su fecha de pago habitual, entre los días 15 y 28 de febrero.
  • Grupo 2: Personas beneficiarias del Subsidio Familiar, Chile Solidario, Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar), que tienen su fecha de pago habitual del IPS entre los días 1 y 14 de marzo.
  • Grupo 3: Personas que reciben Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares, sean trabajadores o pensionados de entidades distintas al IPS. Si perteneces a este grupo, debes consultar tu fecha y forma de pago desde la segunda quincena de marzo en www.aportefamiliar.cl, ingresando tu RUN y fecha de nacimiento. Si tienes CuentaRut de BancoEstado, el pago se depositará en dicha cuenta.

¿Hasta cuándo se puede retirar el bono?

A partir de la emisón del documento de pago tienes nueve meses para retirarlo, independiente de si lo cobras de manera electrónica o presencial según lo estipula la ley. En caso de tener asociada una cuenta de banco, este se depositará automáticamente.

Si recibes tu pago en febrero, podrás retirarlo de manera presencial en sucursales de BancoEstado o Caja Los Héroes hasta noviembre de 2026. En caso de recibirlo en marzo, tienes plazo para retirarlo hasta diciembre del presente año. 

Consulta con tu rut si eres beneficiario

Puedes consultar con tu rut en la página oficial del Aporte Familiar Permanente si te corresponde este bono, pero solo cuando se acerquen las fechas de pago, ya que los datos del 2026 aún no han sido actualizados.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Solo un requisito y pago junto a la pensión: Revisa acá como recibir el Beneficio por Años Cotizados 2026

Lo último

Lo más visto

VIDEO | Era conductor de app, lo asaltaron y él los mató a balazos: Tenía un arma y era exuniformado

La víctima, que estaba trabajando como conductor de una aplicación, usó su arma debidamente inscrita tras sufrir el intento de robo al llegar a un domicilio solicitado por los asaltantes.

16/01/2026

Ministerio por ministerio: La lista de nombres que baraja Kast para su gobierno

El presidente electo ha respaldado públicamente a alguno de los nombres, mientras que en otros ministerios aún hay dudas.

15/01/2026

“¿Y si te mato?”: Fiscalía expuso pelea y amenaza que habría detonado el crimen de Julia Chuñil

De acuerdo a los detalles de la investigación, Javier Troncoso amenazó a un vecino con un cuchillo en la casa de su madre y, cuando esta quiso intervenir, el hombre procedió a golpearla para luego estrangularla.

16/01/2026

Amparo Noguera declara por primera vez tras millonaria estafa: “El shock me impidió...”

La intérprete habló con la policía por primera vez desde que estalló el caso y reveló detalles inéditos.

15/01/2026