Ex Bono Marzo 2026: Revisa si cumples los requisitos para obtener el Aporte Familiar Permanente - Chilevisión

14/01/2026 12:24

Ex Bono Marzo 2026: Revisa si cumples los requisitos para obtener el Aporte Familiar Permanente

Para recibir el beneficio económico, las personas deben cumplir con algunas condiciones y obtendrán sin postular el también conocido como ex Bono Marzo este 2026.

Publicado por CHV Noticias

El Aporte Familiar Permanente  es un beneficio que se entrega de manera automática, pero solo a las familias de menores ingresos y que cumplan con al menos uno de los requisitos en 2026.

Esta ayuda económica también conocida como ex Bono Marzo está dirigido a trabajadoras y trabajadores por cada carga familiar, es decir, quienes dependen económicamente del proveedor del hogar. 

¿Quiénes reciben este bono?

Este beneficio es entregado a las personas que atiendan a alguna de las siguientes condiciones: 

  • Personas que recibieron el Subsidio familiar el 31 de diciembre de 2025.
  • Personas que eran beneficiarias de ChileSolidario o del Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar) al 31 de dicembre del año pasado.
  • personas que recibieron la Asignación Familiar o Maternal por sus cargas al 31 de diciembre del año anterior.

¿Cuánto será el monto?

La institución confirmó que el monto de pago será de $66.834, monto mayor en comparación al del año anterior que fue de $64.574. 

Este incremento de $2.260 se debe a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), donde la inflación anual en 2025 fue de 3,5%.

¿Cuándo se hará el pago?

Se han establecido distintas fechas para que las personas que pertenecen a los siguientes grupos reciban su pago: 

  • Grupo 1: Personas beneficiarias del Subsidio Familiar, Chile Solidario, Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar), que tienen su fecha de pago habitual, entre los días 15 y 28 de febrero.
  • Grupo 2: Personas beneficiarias del Subsidio Familiar, Chile Solidario, Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar), que tienen su fecha de pago habitual del IPS entre los días 1 y 14 de marzo.
  • Grupo 3: Personas que reciben Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares, sean trabajadores o pensionados de entidades distintas al IPS. Si perteneces a este grupo, debes consultar tu fecha y forma de pago desde la segunda quincena de marzo en www.aportefamiliar.cl, ingresando tu RUN y fecha de nacimiento. Si tienes CuentaRut de BancoEstado, el pago se depositará en dicha cuenta.
