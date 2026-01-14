Ex Bono Marzo 2026: Revisa si cumples los requisitos para obtener el Aporte Familiar Permanente - Chilevisión

Para recibir el beneficio económico, las personas deben cumplir con algunas condiciones y obtendrán sin postular el también conocido como ex Bono Marzo este 2026.
El Aporte Familiar Permanente es un beneficio que se entrega de manera automática, pero solo a las familias de menores ingresos y que cumplan con al menos uno de los requisitos en 2026.
Esta ayuda económica también conocida como ex Bono Marzo está dirigido a trabajadoras y trabajadores por cada carga familiar, es decir, quienes dependen económicamente del proveedor del hogar.
¿Quiénes reciben este bono?
Este beneficio es entregado a las personas que atiendan a alguna de las siguientes condiciones:
- Personas que recibieron el Subsidio familiar el 31 de diciembre de 2025.
- Personas que eran beneficiarias de ChileSolidario o del Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar) al 31 de dicembre del año pasado.
- personas que recibieron la Asignación Familiar o Maternal por sus cargas al 31 de diciembre del año anterior.
¿Cuánto será el monto?
La institución confirmó que el monto de pago será de $66.834, monto mayor en comparación al del año anterior que fue de $64.574.
Este incremento de $2.260 se debe a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), donde la inflación anual en 2025 fue de 3,5%.
¿Cuándo se hará el pago?
Se han establecido distintas fechas para que las personas que pertenecen a los siguientes grupos reciban su pago:
- Grupo 1: Personas beneficiarias del Subsidio Familiar, Chile Solidario, Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar), que tienen su fecha de pago habitual, entre los días 15 y 28 de febrero.
- Grupo 2: Personas beneficiarias del Subsidio Familiar, Chile Solidario, Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar), que tienen su fecha de pago habitual del IPS entre los días 1 y 14 de marzo.
- Grupo 3: Personas que reciben Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares, sean trabajadores o pensionados de entidades distintas al IPS. Si perteneces a este grupo, debes consultar tu fecha y forma de pago desde la segunda quincena de marzo en www.aportefamiliar.cl, ingresando tu RUN y fecha de nacimiento. Si tienes CuentaRut de BancoEstado, el pago se depositará en dicha cuenta.