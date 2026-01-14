Ex Bono Marzo 2026: Revisa si cumples los requisitos para obtener el Aporte Familiar Permanente - Chilevisión

Para recibir el beneficio económico, las personas deben cumplir con algunas condiciones y obtendrán sin postular el también conocido como ex Bono Marzo este 2026.

El Aporte Familiar Permanente es un beneficio que se entrega de manera automática, pero solo a las familias de menores ingresos y que cumplan con al menos uno de los requisitos en 2026.

Esta ayuda económica también conocida como ex Bono Marzo está dirigido a trabajadoras y trabajadores por cada carga familiar, es decir, quienes dependen económicamente del proveedor del hogar.

¿Quiénes reciben este bono?

Este beneficio es entregado a las personas que atiendan a alguna de las siguientes condiciones:

Personas que recibieron el Subsidio familiar el 31 de diciembre de 2025.

el 31 de diciembre de 2025. Personas que eran beneficiarias de ChileSolidario o del Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar) al 31 de dicembre del año pasado.

personas que recibieron la Asignación Familiar o Maternal por sus cargas al 31 de diciembre del año anterior.

¿Cuánto será el monto?

La institución confirmó que el monto de pago será de $66.834, monto mayor en comparación al del año anterior que fue de $64.574.

Este incremento de $2.260 se debe a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), donde la inflación anual en 2025 fue de 3,5%.

¿Cuándo se hará el pago?

Se han establecido distintas fechas para que las personas que pertenecen a los siguientes grupos reciban su pago: