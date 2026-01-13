Aporte Familiar Permanente 2026: Ya hay fechas de pago y nuevo monto para el ex Bono Marzo - Chilevisión

El Instituto de Previsión Social (IPS) confirmó en exclusiva a CHV Noticias, la fecha de pago y el nuevo monto que se entregará este año.
En exclusiva para CHV Noticias, el Instituto de Previsión Social (IPS) confirmó las fechas y el nuevo monto para el Aporte Familiar Permanente 2026 (Ex Bono Marzo).
Este beneficio es entregado de manera automática por el Estado de Chile cada año entre febrero y marzo a las familias que cumplan con una serie de requisitos.
Según la información entregada por el IPS a Chilevisión, la institución está trabajando para entregar el bono a las familias que integran alguno de los siguientes grupos:
Este año el monto del beneficio es de $66.834 por carga o familia, dependiendo del beneficio que se reciba.
Este reajuste se realiza todos los años, de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), es decir, la inflación anual que en 2025 fue de 3,5%.