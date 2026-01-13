Aporte Familiar Permanente 2026: Ya hay fechas de pago y nuevo monto para el ex Bono Marzo - Chilevisión

El Instituto de Previsión Social (IPS) confirmó en exclusiva a CHV Noticias, la fecha de pago y el nuevo monto que se entregará este año.

En exclusiva para CHV Noticias, el Instituto de Previsión Social (IPS) confirmó las fechas y el nuevo monto para el Aporte Familiar Permanente 2026 (Ex Bono Marzo).

Este beneficio es entregado de manera automática por el Estado de Chile cada año entre febrero y marzo a las familias que cumplan con una serie de requisitos.

¿Cuándo se efectuará el pago del AFPER (Ex Bono Marzo)?

Según la información entregada por el IPS a Chilevisión, la institución está trabajando para entregar el bono a las familias que integran alguno de los siguientes grupos:

Grupo 1: Personas beneficiarias del Subsidio Familiar, Chile Solidario, Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar), que tienen su fecha de pago habitual, entre los días 15 y 28 de febrero.

Grupo 2: Personas beneficiarias del Subsidio Familiar, Chile Solidario, Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar), que tienen su fecha de pago habitual del IPS entre los días 1 y 14 de marzo.

Grupo 3: Personas que reciben Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares, sean trabajadores o pensionados de entidades distintas al IPS. Si perteneces a este grupo, debes consultar tu fecha y forma de pago desde la segunda quincena de marzo en www.aportefamiliar.cl, ingresando tu RUN y fecha de nacimiento. Si tienes CuentaRut de BancoEstado, el pago se depositará en dicha cuenta.

¿Cuánto será el monto a pagar?

Este año el monto del beneficio es de $66.834 por carga o familia, dependiendo del beneficio que se reciba.

Este reajuste se realiza todos los años, de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), es decir, la inflación anual que en 2025 fue de 3,5%.