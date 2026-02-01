 “Si tuviera empatía...”: Tanza Varela explota contra Paty Maldonado tras polémica con Trini Cerda - Chilevisión
01/02/2026 15:20

“Si tuviera empatía...”: Tanza Varela explota contra Paty Maldonado tras polémica con Trini Cerda

La ex chica reality salió en defensa de la influencer, luego de los polémicos comentarios de Maldonado en televisión. "No sólo hieren a Trinidad, sino que a toda una comunidad", afirmó.

Publicado por CHV Noticias

La exchica reality Constanza Varela realizó un contundente descargo contra Patricia Maldonado, luego de los polémicos comentarios que la panelista emitió en contra de Trinidad Cerda.

A través de Instagram, Varela reconoció ser cercana a Cerda y la describió como "una hermosa persona, siempre preocupada de los demás. Y creo que los dichos de usted, señora Paty Maldonado, estuvieron de más".

"Creo que a veces no es necesario, déjelo así, ¿para qué vamos a herir a los demás?", planteó Tanza, agregando que dichos como estos "no sólo hieren a Trinidad, sino que a toda una comunidad".

Varela cuestionó duramente el contenido y el tono de los dichos de Maldonado, asegurando que este tipo de mensajes no pueden seguir amparándose bajo la libertad de expresión.

"Qué peligroso es que las personas tengan tanta pantalla para expresar o decir lo que quieran decir, sin ser capaces de ponerse en el zapato del lado", agregó.

Asimismo, la exfigura televisiva indicó que "si tuviera un poquito de empatía, se daría cuenta de que sus dichos pueden lastimar a un montón de familias que pasan por este proceso".

La polémica de Paty Maldonado y Trini Cerda

Durante su programa Tal Cual de TV+, la panelista reaccionó a la crítica de la exparticipante de Gran Hermano Chile por sus dichos contra la comunidad trans en el mismo espacio televisivo.

“Yo me puedo enfrentar con usted o con quien quiera y le voy a repetir en su cara que usted es hombre. Se ve bastante bien, pero es hombre”, fueron parte de los descalificativos de Maldonado.

Las palabras de la cantante generaron varias reacciones en redes sociales, incluyendo organizaciones sociales como Movilh, que acusaron "transfobia" por parte de la opinóloga.

