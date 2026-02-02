Grammys 2026: Los grandes ganadores de la noche y quiénes se llevaron los premios clave - Chilevisión

Este domingo se celebró la ceremonia de los 68° premios Grammy en Estados Unidos. Conoce aquí quienes triunfaron en esta edición.
La 68° edición de los Grammys se celebró este domingo 1 de febrero en Los Ángeles, Estados Unidos. Los premios de la Academia de Grabación reconocieron a las mejores grabaciones lanzadas entre agosto de 2024 y agosto de 2025.
Además, destacaron presentaciones de artistas como Bruno Mars, Sabrina Carpenter, Justin Bieber, Lady Gaga, y Tyler, the Creator. Una compilación de los nominados a artistas nuevos. Y un tributo al fallecido Ozzy Osbourne a cargo de Post Malone, Slash, Duff McKagan, Chad Smith y Andrew Watt.
Uno de los principales ganadores fue Kendrick Lamar, a quien le otorgaron cinco de sus nueve nominaciones —entre esas Grabación del año— y se convirtió en el rapero más premiado de la historia de los Grammys.
Otro de los protagonistas de la ceremonia fue Bad Bunny, al vencer en tres categorías, incluida "Álbum del año", convirtiéndose en el primer disco ganador escrito en español.
El puertorriqueño estuvo en Chile hace menos de un mes y ahora está próximo a presentarse en el medio tiempo del Super Bowl este fin de semana.
La lista de los ganadores de los Grammy 2026:
- Álbum del año: Debí tirar más fotos, Bad Bunny
- Grabación del año: Luther, Kendrick Lamar con SZA
- Canción del año: Wildflower, Billie Eilish y Finneas O'Connell
- Mejor artista nuevo: Olivia Dean
- Mejor interpretación pop - solista: Messy, Lola Young
- Mejor interpretación pop - dúo/grupo: Defying Gravity, Cynthia Erivo y Ariana Grande
- Mejor álbum de pop vocal: Mayhem, Lady Gaga
- Mejor grabación dance/electrónica: End of Summer, Tame Impala
- Mejor grabación pop dance: Abracadabra, Lady Gaga
- Mejor álbum de dance/electrónico: Eusexua, FKA Twigs
- Mejor grabación remezclada: Abracadabra (Gesaffelstein Remix), Lady Gaga con Gesaffelstein
- Mejor intepretación de rock: Changes (Live from Villa Park) Back to the Beginning, Yungblood
- Mejor interpretación de metal: Birds, Turnstile
- Mejor canción de rock: As Alive as You Need Me to Be, Trent Reznor y Atticus Ross
- Mejor álbum de rock: Never Enough, Turnstile
- Mejor interpretación de música alternativa: Alone, The Cure
- Mejor álbum de música alternativa: Songs of a Lost World, The Cure
- Mejor interpretación R&B: Folded, Kehlani
- Mejor canción de rap: TV Off, Kendrick Lamar con Lefty Gunplay
- Mejor álbum de rap: GNX, Kendrick Lamar
- Mejor álbum de pop latino: Cancionera, Natalia Lafourcade
- Mejor álbum de música urbana: Debí tirar más fotos, Bad Bunny
- Mejor álbum latino de rock o alternativo: Papota, Ca7riel y Paco Amoroso
- Mejor banda sonora para medios visuales: Sinners, Ludwig Göransson
- Mejor canción escrita para medios visuales: Golden, Las guerreras K-Pop