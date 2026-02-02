Grammys 2026: Los grandes ganadores de la noche y quiénes se llevaron los premios clave - Chilevisión

Este domingo se celebró la ceremonia de los 68° premios Grammy en Estados Unidos. Conoce aquí quienes triunfaron en esta edición.

La 68° edición de los Grammys se celebró este domingo 1 de febrero en Los Ángeles, Estados Unidos. Los premios de la Academia de Grabación reconocieron a las mejores grabaciones lanzadas entre agosto de 2024 y agosto de 2025.

Además, destacaron presentaciones de artistas como Bruno Mars, Sabrina Carpenter, Justin Bieber, Lady Gaga, y Tyler, the Creator. Una compilación de los nominados a artistas nuevos. Y un tributo al fallecido Ozzy Osbourne a cargo de Post Malone, Slash, Duff McKagan, Chad Smith y Andrew Watt.

Uno de los principales ganadores fue Kendrick Lamar, a quien le otorgaron cinco de sus nueve nominaciones —entre esas Grabación del año— y se convirtió en el rapero más premiado de la historia de los Grammys.

Otro de los protagonistas de la ceremonia fue Bad Bunny, al vencer en tres categorías, incluida "Álbum del año", convirtiéndose en el primer disco ganador escrito en español.

El puertorriqueño estuvo en Chile hace menos de un mes y ahora está próximo a presentarse en el medio tiempo del Super Bowl este fin de semana.

La lista de los ganadores de los Grammy 2026: