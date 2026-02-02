 Al borde del llanto: Mane Swett reaccionó al emotivo mensaje de Jorge Zabaleta en Premios Caleuche - Chilevisión
02/02/2026 10:39

Al borde del llanto: Mane Swett reaccionó al emotivo mensaje de Jorge Zabaleta en Premios Caleuche

En medio de la ceremonia que reconoce lo mejor del año en materia audiovisual, el intérprete sorprendió a su colega al reconocer su "valentía" por la batalla legal que mantiene para recuperar la custodia de su hijo.

Un emotivo momento protagonizó la actriz María Elena Swett la noche del domingo durante la ceremonia de los Premios Caleuche, luego de unas sentidas palabras que le dedicó Jorge Zabaleta.

"Gracias a todos por este aplauso, no se imaginan la fuerza que me da", declaró la intérprete tras las palabras de su colega, quien mencionó la batalla legal que atraviesa para recuperar la custodia de su hijo que está en Estados Unidos con su padre, John Bowe.

Casi entre lágrimas, la intérprete expresó: "Quiero compartir y extender este aplauso también para todas las mamás que siguen luchando por recuperar a sus hijos. Te amo, hijo".

Las cálidas palabras de Zabaleta a Mane Swett

Fue en medio del evento, que reconoce a las mejores actuaciones en teleseries, películas y series chilenas del último año, cuando Jorge Zabaleta pidió la palabra para destacar la valentía de su excompañera de elenco en la teleserie Papi Ricky.

"Qué honor es para mí estar presentando esta noche junto a mi actriz favorita de la vida. Me ha enseñado tanto Mane, me ha enseñado mucho acerca del oficio", comenzó diciendo sobre María Elena Swett.

"Me ha enseñado también", continuó, "acerca de la valentía, de lo grande que es, de lo luchadora y la tremenda mujer. Un aplauso para mi querida Mane". Y luego añadió: "Incansable, inagotable, luchadora, te quiero".

