 Kast evita referirse a la candidatura de Bachelet a la ONU: “La emergencia está en Chile” - Chilevisión
02/02/2026 13:05

Kast evita referirse a la candidatura de Bachelet a la ONU: “La emergencia está en Chile”

Consultado por el anuncio del presidente Boric por la inscripción de la candidatura de la ex jefa de Estado, el mandatario electo apuntó que "las autoridades que tienen que dirigir el país estén dedicadas a solucionar la contingencia"

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda

El presidente electo José Antonio Kast, en su visita a las familias damnificadas por los incendios en Viña del Mar de hace dos años,  evitó responder por si apoya o no la nominación de Michelle Bachelet a la ONU y apuntó a las prioridades del gobierno.

"Para nosotros hoy, una fecha de aniversario de una catástrofe, la única contingencia es esta", zanjó el futuro mandatario. "Creo que en esta fecha sólo tenemos que ocuparnos de las víctimas de una catástrofe (...) y no destinar hoy día ningún momento a no pensar en eso".

"Estamos todavía con una contingencia muy grave en el sur. Yo espero que las autoridades que hoy día tienen que dirigir el país estén dedicadas a solucionar la contingencia", manifestó. 

Siguiendo esa línea, declaró que "yo no tengo por qué pronunciarme sobre si es acertado o no es acertado lo que ha hecho el Presidente de la República. Lo único que puedo decir es que Chile está viviendo una emergencia y la emergencia está en Chile".

"Uno tiene que ver dónde prioriza, nosotros hemos priorizado esta fecha para recordar, para acoger el dolor de las personas", subrayó, para luego reiterar que no se referirá a las decisiones de su homólogo actualmente en ejercicio.

"Yo recién asumo como Presidente de la República (en marzo) y ya lo señalé y lo vuelvo a reiterar, mientras yo no sea Presidente en ejercicio, no me voy a pronunciar sobre ningún otro tema", cerró.

Michelle Bachelet por nominación: "Me siento honrada"

Fue esta mañana cuando el presidente Gabriel Boric oficializó la inscripción de la candidatura de la otrora jefa de Estado para asumir la Secretaría General de la ONU.

Dicha candidatura será presentada en conjunto con Brasil y México, los países con mayor densidad poblacional de Latinoamérica, quienes de momento han respaldado a la diplomática.

En la instancia, Bachelet manifestó su gratitud al expresar que "me siento muy honrada de ser candidata a la Secretaría General, no solo de Chile sino también de Brasil y de México".

"Que esta candidatura sea inscrita por tres países refleja un compromiso compartido, y renueva la esperanza de que podemos trabajar juntos por objetivos comunes", declaró.

