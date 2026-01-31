 “Deben ser investigados y el dinero devuelto”: Pdte. Boric ante denuncias por mal uso del Pase Cultural - Chilevisión
31/01/2026 16:51

“Deben ser investigados y el dinero devuelto”: Pdte. Boric ante denuncias por mal uso del Pase Cultural

A través de su cuenta X, el mandatario tuvo palabras para quienes han cuestionado la medida implementada en su gobierno que entrega un aporte económico para que cierto grupo etario acceda a bienes y servicios culturales.

Publicado por CHV Noticias

Durante la tarde de este sábado, el presidente Gabriel Boric reaccionó a los cuestionamientos que han surgido respecto a testimonios que denuncian un mal uso del Pase Cultural.

Esto, en medio de las declaraciones del futuro ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, quien indicó que con la llegada del próximo gobierno de José Antonio Kast se pondrá fin a este pase que entrega un beneficio monetario para acceder a bienes y servicios culturales.

Cabe recordar que el Pase Cultural consta de un pago único de $50 mil depositado en el Bolsillo Electrónico de la CuentaRut de Banco Estado y se entrega a jóvenes de 18 años y personas sobre 65 pertenecientes al 40% más vulnerable en el Registro Social de Hogares.

Presidente Boric reacciona a cuestionamientos al Pase Cultural 

A través de su cuenta de X, el mandatario se refirió a las críticas que ha recibido la medida implementada durante su gobierno. 

En su publicación, el jefe de Estado indicó que "si hay unos pocos que hacen mal uso del pase cultural, deben ser investigados y el dinero devuelto". 

Luego defendió que "la mayoría lo utiliza para ir al cine, al teatro, comprar música o un libro".

Finalmente, fue crítico con los cuestionamientos que han surgido en las últimas horas. "Anunciar ante un reportaje, sin más antecedentes, que se va a eliminar, es un perjuicio para todos quienes han accedido a cultura gracias a esta política pública".

