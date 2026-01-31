 VIDEO | Bengalas y ataques a carabineros: Las imágenes que dejó violenta noche en el Nacional - Chilevisión
31/01/2026 15:44

VIDEO | Bengalas y ataques a carabineros: Las imágenes que dejó violenta noche en el Nacional

Según un reporte de Carabineros, cuatro personas fueron detenidas por desórdenes públicos durante el partido entre Universidad de Chile y Audax Italiano.

Graves desórdenes y daños al interior del Estadio Nacional se registraron durante el partido entre Universidad de Chile y Audax Italiano, disputado la noche del viernes 30 de enero

Según el reporte oficial de Carabineros, un grupo de barristas intentó ingresar a la cancha desde la galería sur, retirando rejas de cierre perimetral y mobiliario del recinto, lo que provocó daños en la infraestructura del estadio.

A ello se sumó el lanzamiento de bengalas y fuegos artificiales al interior del recinto deportivo.

Posteriormente, el mismo grupo levantó barricadas utilizando sillas y rejas extraídas desde distintos sectores del estadio, situación que incrementó la gravedad de los hechos y puso en riesgo la seguridad del público asistente.

Ante este escenario, personal policial debió intervenir aplicando los protocolos de uso de la fuerza, con el objetivo de restablecer el orden público y permitir la continuidad y normalidad del encuentro deportivo.

Balance policial por incidentes en Estadio Nacional

Como resultado de los operativos desplegados durante el evento, Carabineros informó la realización de más de 800 controles de identidad.

Además, se concretó la detención de cuatro personas por desórdenes públicos en el contexto del encuentro deportivo.

A esto se suman otras 10 personas detenidas por distintos delitos, entre ellos órdenes de detención vigentes, posesión de drogas y falsificación de instrumento público.

En cuanto a personal policial, se registraron dos funcionarios lesionados: uno de ellos con una mordida en el brazo derecho y otro afectado por el lanzamiento de un objeto contundente. Ambos se encuentran fuera de riesgo vital.

Los hechos fueron denunciados y puestos en conocimiento del Ministerio Público y de la autoridad administrativa correspondiente.

