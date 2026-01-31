Alertan por tormenta eléctrica que llega hoy a la RM: Revisa cómo estará tu sector - Chilevisión

De acuerdo al pronóstico de la Dirección Meteorológica, se esperan vientos de hasta 40 km/h en algunas comunas de la capital este sábado 31 de marzo.
La Dirección Meteorológica de Chile actualizó el sistema frontal que llegará la tarde de este sábado a la capital con tormentas eléctricas.
Aparentemente, las precipitaciones que estaban pronosticadas se convirtieron en una posible tormenta eléctrica que afectaría a gran parte de la región Metropolitana.
Este fenómeno incluso traería fuertes vientos en algunas zonas específicas de la región, por lo que te invitamos a continuación a ver el detalle de tu sector.
¿Cómo estará tu sector hoy?
Sector Centro de Santiago
- Sábado en la tarde: Nublado variando a cubierto, chubascos aislados y probable tormenta eléctrica.
- Sábado en la noche: Cubierto, chubascos aislados y probable tormenta eléctrica, variando a nublado.
Sector Norte de Santiago
- Sábado en la tarde: Nublado variando a cubierto, chubascos aislados y probable tormenta eléctrica.
- Sábado en la noche: Cubierto, chubascos aislados y probable tormenta eléctrica, variando a nublado.
Sector Oriente de Santiago
- Sábado en la tarde: Nublado, chubascos aislados y probable tormenta eléctrica con viento entre 25 y 40 km/h.
- Sábado en la noche: Cubierto, chubascos aislados y probable tormenta eléctrica.
Sector Sur de Santiago:
- Sábado en la tarde: Nublado variando a cubierto, chubascos aislados y probable tormenta eléctrica.
- Sábado en la noche: Cubierto, chubascos aislados y probable tormenta eléctrica, variando a nublado.
Sector Poniente de Santiago
- Sábado en la tarde: Nublado variando a cubierto, chubascos aislados y probable tormenta eléctrica.
- Sábado en la noche: Cubierto, chubascos aislados y probable tormenta eléctrica, variando a nublado.
Curacaví
- Sábado en la tarde: Nublado, chubascos aislados y probable tormenta eléctrica.
- Sábado en la noche: Nublado, chubascos aislados y probable tormenta eléctrica.
Melipilla
- Sábado en la tarde: Nublado, chubascos aislados y probable tormenta eléctrica con viento entre 25 y 40 km/h.
- Sábado en la noche: Nublado.
San José de Maipo
- Sábado en la tarde: Nublado, chubascos aislados y probable tormenta eléctrica con viento entre 25 y 40 km/h.
- Sábado en la noche: Nublado, chubascos aislados y probable tormenta eléctrica.
Colina
- Sábado en la tarde: Nublado variando a cubierto, chubascos aislados y probable tormenta eléctrica.
- Sábado en la noche: Cubierto, chubascos aislados y probable tormenta eléctrica, variando a nublado.