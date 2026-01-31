 Alertan por tormenta eléctrica que llega hoy a la RM: Revisa cómo estará tu sector - Chilevisión
31/01/2026 13:40

Alertan por tormenta eléctrica que llega hoy a la RM: Revisa cómo estará tu sector

De acuerdo al pronóstico de la Dirección Meteorológica, se esperan vientos de hasta 40 km/h en algunas comunas de la capital este sábado 31 de marzo.

Publicado por Josefina Vera

La Dirección Meteorológica de Chile actualizó el sistema frontal que llegará la tarde de este sábado a la capital con tormentas eléctricas.

Aparentemente, las precipitaciones que estaban pronosticadas se convirtieron en una posible tormenta eléctrica que afectaría a gran parte de la región Metropolitana.

Este fenómeno incluso traería fuertes vientos en algunas zonas específicas de la región, por lo que te invitamos a continuación a ver el detalle de tu sector.

¿Cómo estará tu sector hoy?

Sector Centro de Santiago

  • Sábado en la tarde: Nublado variando a cubierto, chubascos aislados y probable tormenta eléctrica.
  • Sábado en la noche: Cubierto, chubascos aislados y probable tormenta eléctrica, variando a nublado.

Sector Norte de Santiago

  • Sábado en la tarde: Nublado variando a cubierto, chubascos aislados y probable tormenta eléctrica.
  • Sábado en la noche: Cubierto, chubascos aislados y probable tormenta eléctrica, variando a nublado.

Sector Oriente de Santiago

  • Sábado en la tarde: Nublado, chubascos aislados y probable tormenta eléctrica con viento entre 25 y 40 km/h.
  • Sábado en la noche: Cubierto, chubascos aislados y probable tormenta eléctrica.

Sector Sur de Santiago:

  • Sábado en la tarde: Nublado variando a cubierto, chubascos aislados y probable tormenta eléctrica.
  • Sábado en la noche: Cubierto, chubascos aislados y probable tormenta eléctrica, variando a nublado.

Sector Poniente de Santiago

  • Sábado en la tarde: Nublado variando a cubierto, chubascos aislados y probable tormenta eléctrica.
  • Sábado en la noche: Cubierto, chubascos aislados y probable tormenta eléctrica, variando a nublado.

Curacaví

  • Sábado en la tarde: Nublado, chubascos aislados y probable tormenta eléctrica.
  • Sábado en la noche: Nublado, chubascos aislados y probable tormenta eléctrica.

Melipilla

  • Sábado en la tarde: Nublado, chubascos aislados y probable tormenta eléctrica con viento entre 25 y 40 km/h.
  • Sábado en la noche: Nublado.

San José de Maipo

  • Sábado en la tarde: Nublado, chubascos aislados y probable tormenta eléctrica con viento entre 25 y 40 km/h.
  • Sábado en la noche: Nublado, chubascos aislados y probable tormenta eléctrica.

Colina

  • Sábado en la tarde: Nublado variando a cubierto, chubascos aislados y probable tormenta eléctrica.
  • Sábado en la noche: Cubierto, chubascos aislados y probable tormenta eléctrica, variando a nublado.
