“Sería icónico”: Princesa Alba apuesta por 3 cantantes chilenas para nueva temporada de Fiebre de Baile - Chilevisión

31/01/2026 12:21

“Sería icónico”: Princesa Alba apuesta por 3 cantantes chilenas para nueva temporada de Fiebre de Baile

La artista, quien se ha convertido en una de las más aplaudidas del programa, mencionó a tres colegas que le gustaría ver en la competencia.

Publicado por CHV Noticias

Princesa Alba, una de las participantes más destacadas de Fiebre de Baile, se la jugó por tres nombres de la música chilena para competir en una nueva temporada.

En entrevista con CHV Noticias, la autora de Convéncete habló de su exitoso paso por el estelar de Chilevisión y fue consultada sobre qué cantantes chilenas podrían estar próximamente en el programa.

"Sería bacán que el programa siga potenciando los talentos femeninos chilenos, porque a los artistas nacionales en general les cuesta hacerse un camino y sobre todo a las mujeres", afirmó.

"Me encantaría quizás ver a una Soulfia, a una Loyaltty. Y a la Denise Rosenthal. Sería icónico", confesó la artista.

Princesa Alba y la recta final de Fiebre de Baile

En la misma entrevista, la cantante contó cómo se está preparando en caso de pasar a la gran final de Fiebre de Baile, fijada para el miércoles 4 de febrero en Movistar Arena.

"Uy, ¡qué no tengo preparado! He guardado harto para poder sorprender en la final y no quedarme sin elementos que mostrar", afirmó.

"Va a haber mucho de todo lo que he aprendido de danza. Si bien he estado con harta pega en términos de música, he tomado muchas clases particulares, porque no tenía conocimientos", agregó.

Asimismo, adelantó que está alistando una presentación que incluirá "mucho show, mucha performance, mucho lift, mucha acrobacia, de todo".

