Alerta Temprana en la RM por tormentas eléctricas: Revisa las 10 comunas afectadas - Chilevisión

25/01/2026 08:19

Alerta Temprana en la RM por tormentas eléctricas: Revisa las 10 comunas afectadas

El Senapred activó la alerta a partir de este domingo en 10 comunas de la región Metropolitana.

Publicado por Josefina Vera

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Temprana Preventiva por la posible llegada de una tormenta eléctrica a los sectores más cordilleranos de la Región Metropolitana.

Dicho pronóstico se espera que comience la tarde de este domingo y se extienda hasta la madrugada del día lunes 26.

De acuerdo con el reporte, podrían caer hasta 10 mm de agua, mientras que las ráfagas de viento alcanzarían los 40 km/hr.

¿Cuáles son las 10 comunas con Alerta Temprana por posibilidad de tormenta eléctrica?

  • San José de Maipo
  • Puente Alto
  • Pirque
  • La Florida
  • Peñalolén
  • La Reina
  • Las Condes
  • Lo Barnechea
  • Vitacura
  • Colina

Por otro lado, la Dirección Meteorológica de Chile indicó que probables tormentas eléctricas afectarán desde la zona cordillerana de Coquimbo hasta la región de O'Higgins.

