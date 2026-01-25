Alerta Temprana en la RM por tormentas eléctricas: Revisa las 10 comunas afectadas - Chilevisión

El Senapred activó la alerta a partir de este domingo en 10 comunas de la región Metropolitana.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Temprana Preventiva por la posible llegada de una tormenta eléctrica a los sectores más cordilleranos de la Región Metropolitana.

Dicho pronóstico se espera que comience la tarde de este domingo y se extienda hasta la madrugada del día lunes 26.

De acuerdo con el reporte, podrían caer hasta 10 mm de agua, mientras que las ráfagas de viento alcanzarían los 40 km/hr.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

¿Cuáles son las 10 comunas con Alerta Temprana por posibilidad de tormenta eléctrica?

San José de Maipo

Puente Alto

Pirque

La Florida

Peñalolén

La Reina

Las Condes

Lo Barnechea

Vitacura

Colina

Por otro lado, la Dirección Meteorológica de Chile indicó que probables tormentas eléctricas afectarán desde la zona cordillerana de Coquimbo hasta la región de O'Higgins.