Alerta Temprana en la RM por tormentas eléctricas: Revisa las 10 comunas afectadas - Chilevisión

El Senapred activó la alerta a partir de este domingo en 10 comunas de la región Metropolitana.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Temprana Preventiva por la posible llegada de una tormenta eléctrica a los sectores más cordilleranos de la Región Metropolitana.
Dicho pronóstico se espera que comience la tarde de este domingo y se extienda hasta la madrugada del día lunes 26.
De acuerdo con el reporte, podrían caer hasta 10 mm de agua, mientras que las ráfagas de viento alcanzarían los 40 km/hr.
Por otro lado, la Dirección Meteorológica de Chile indicó que probables tormentas eléctricas afectarán desde la zona cordillerana de Coquimbo hasta la región de O'Higgins.
#SenapredRM Se declara Alerta Temprana Preventiva para las comunas de San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina por evento meteorológico.— SENAPRED (@Senapred) January 25, 2026
Más información en:https://t.co/3CZuiWQcTo pic.twitter.com/wWwuTSy2Ew