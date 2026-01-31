 Los escenarios de la UDI para lograr mayoría en la Cámara: “Si no es con el PDG, será con otra fuerza” - Chilevisión
Minuto a minuto
AHORA | Reportan personas aisladas por deslizamiento de tierra e inundaciones en camino a Farellones Caso ProCultura: Alberto Larraín queda recluido en Capitán Yáber tras formalización por fraude al fisco “Deben ser investigados y el dinero devuelto”: Pdte. Boric ante denuncias por mal uso del Pase Cultural Heroico rescate: Hijo salva a su mamá postrada mientras incendio consumía su casa en El Pino Los escenarios de la UDI para lograr mayoría en la Cámara: “Si no es con el PDG, será con otra fuerza”
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
31/01/2026 15:48

Los escenarios de la UDI para lograr mayoría en la Cámara: “Si no es con el PDG, será con otra fuerza”

De cara al gobierno de José Antonio Kast, Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, explicó la importancia para la derecha de "formar grandes mayorías" en el Congreso.

Publicado por CHV Noticias

Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, aseguró que buscará construir mayorías en el Congreso de cara a la nueva conformación del parlamento a partir del 11 de marzo.

Una tarea que no será fácil, teniendo en cuenta la reciente decisión del Partido de la Gente (PDG) de bajarse de las negociaciones con la derecha para presidir la Cámara.

Esto, luego del polémico recuento de votos en el Distrito 17 que terminó por ratificar a Guillermo Valdés (PDG) como ganador en la zona.

“Creo que es muy importante formar grandes mayorías que nos permitan estabilidad en la Cámara y así poder sacar la agenda del Gobierno adelante", planteó el diputado en entrevista con Bío Bío Chile.

Respecto al conflicto con el PDG, sostuvo que "la conversación se fue transformando simplemente en un juego de suma cero donde cada uno trataba de sacarle ventaja al otro en las posiciones en la mesa de la Cámara y también en algunas comisiones”.

"En la UDI pensamos que era un buen momento para congelar las conversaciones, darse un par de semanas para pensar y conversar y retomar durante febrero las conversaciones", señaló.

"Yo estoy confiado de que finalmente las conversaciones van a llegar a buen puerto. Si no es con el PDG, será con otra fuerza, pero nosotros, no tengo ninguna duda, de que mayoría en la Cámara vamos a tener”, recalcó Ramírez.

La UDI buscará la mayoría en el nuevo Congreso

El timonel gremialista explicó que el futuro gobierno de José Antonio Kast "no tiene mayoría en ninguna de las dos Cámaras".

"Por lo tanto, intentar formar una mayoría puede facilitar mucho las cosas para que el gobierno pueda sacar adelante las reformas que Chile necesita y para que pueda cumplir con su programa de Gobierno", sostuvo.

En ese contexto, el líder de la UDI afirmó que les "interesaba mucho" llegar a un acuerdo con el PDG. Sin embargo, ante la reciente baja, intentarán buscar nexos en otros sectores a la espera de nuevas conversaciones.

"Por supuesto que no nos vamos a sentar con el Partido Comunista (PC) o con el Frente Amplio (FA). Y que, si llegamos a un acuerdo con el Socialismo Democrático, va a ser solamente un acuerdo administrativo", declaró.

"Nosotros no nos atreveríamos a decirle al PS que está vetado el PPD o el Partido Liberal, porque entendemos que ellos trabajan en conjunto", indicó Ramírez, quien también reconoció que vetar al Partido Nacional Libertario "no es adecuado".

Publicidad

Destacamos

Noticias

“Tuve que convencer a mi equipo”: Princesa Alba reveló la historia desconocida tras su llegada a Fiebre de Baile

Lo último

Lo más visto

Alertan por tormenta eléctrica que llega hoy a la RM: Revisa cómo estará tu sector

De acuerdo al pronóstico de la Dirección Meteorológica, se esperan vientos de hasta 40 km/h en algunas comunas de la capital este sábado 31 de marzo.

31/01/2026

“Lo hace increíble”: Icha Sobarzo sorprendió al revelar a su favorita para ganar Fiebre de Baile

La recordada ganadora de Rojo puso sus fichas en una concursante y aprovechó de enviar un recado al jurado del estelar. "Le han dicho que es fome, que no da contenido", apuntó.

31/01/2026

Futuro ministro de las Culturas anuncia que suspenderá el Pase Cultural cuando asuma nuevo gobierno

A través de las redes sociales, Francisco Undurraga informó que desde el 11 de marzo pretende poner fin al aporte económico que tiene por objetivo entregar más acceso a espacios y bienes culturales.

31/01/2026

Antes y después: Rosario Bravo se sometió a intervención estética en su rostro y desató reacciones

A través de redes sociales, la influencer compartió el antes y después del procedimiento. "Esto está recién empezando y ya podemos ver cambios", dijo la doctora a cargo del tratamiento.

31/01/2026