Los escenarios de la UDI para lograr mayoría en la Cámara: “Si no es con el PDG, será con otra fuerza” - Chilevisión

De cara al gobierno de José Antonio Kast, Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, explicó la importancia para la derecha de "formar grandes mayorías" en el Congreso.

Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, aseguró que buscará construir mayorías en el Congreso de cara a la nueva conformación del parlamento a partir del 11 de marzo.

Una tarea que no será fácil, teniendo en cuenta la reciente decisión del Partido de la Gente (PDG) de bajarse de las negociaciones con la derecha para presidir la Cámara.

Esto, luego del polémico recuento de votos en el Distrito 17 que terminó por ratificar a Guillermo Valdés (PDG) como ganador en la zona.

“Creo que es muy importante formar grandes mayorías que nos permitan estabilidad en la Cámara y así poder sacar la agenda del Gobierno adelante", planteó el diputado en entrevista con Bío Bío Chile.

Respecto al conflicto con el PDG, sostuvo que "la conversación se fue transformando simplemente en un juego de suma cero donde cada uno trataba de sacarle ventaja al otro en las posiciones en la mesa de la Cámara y también en algunas comisiones”.

"En la UDI pensamos que era un buen momento para congelar las conversaciones, darse un par de semanas para pensar y conversar y retomar durante febrero las conversaciones", señaló.

"Yo estoy confiado de que finalmente las conversaciones van a llegar a buen puerto. Si no es con el PDG, será con otra fuerza, pero nosotros, no tengo ninguna duda, de que mayoría en la Cámara vamos a tener”, recalcó Ramírez.

La UDI buscará la mayoría en el nuevo Congreso

El timonel gremialista explicó que el futuro gobierno de José Antonio Kast "no tiene mayoría en ninguna de las dos Cámaras".

"Por lo tanto, intentar formar una mayoría puede facilitar mucho las cosas para que el gobierno pueda sacar adelante las reformas que Chile necesita y para que pueda cumplir con su programa de Gobierno", sostuvo.

En ese contexto, el líder de la UDI afirmó que les "interesaba mucho" llegar a un acuerdo con el PDG. Sin embargo, ante la reciente baja, intentarán buscar nexos en otros sectores a la espera de nuevas conversaciones.

"Por supuesto que no nos vamos a sentar con el Partido Comunista (PC) o con el Frente Amplio (FA). Y que, si llegamos a un acuerdo con el Socialismo Democrático, va a ser solamente un acuerdo administrativo", declaró.

"Nosotros no nos atreveríamos a decirle al PS que está vetado el PPD o el Partido Liberal, porque entendemos que ellos trabajan en conjunto", indicó Ramírez, quien también reconoció que vetar al Partido Nacional Libertario "no es adecuado".