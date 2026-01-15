¿Qué pasará con FES y Sala Cuna? Gabriel Boric y José Antonio Kast concretan reunión clave en La Moneda - Chilevisión

Este miércoles, el presidente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast sostuvieron una importante reunión en La Moneda. El encuentro, el segundo tras el balotaje, se extendió por un par de horas y tuvo como ejes centrales el futuro de la agenda legislativa y la coordinación en el traspaso de información entre las administraciones entrante y saliente. Tras el diálogo, Kast condicionó el apoyo a los proyectos Sala Cuna y FES a "entendidos económicos" y valoró la importancia de la transición administrativa.