¿Qué pasará con FES y Sala Cuna? Gabriel Boric y José Antonio Kast concretan reunión clave en La Moneda - Chilevisión

15/01/2026 17:11

¿Qué pasará con FES y Sala Cuna? Gabriel Boric y José Antonio Kast concretan reunión clave en La Moneda

Este miércoles, el presidente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast sostuvieron una importante reunión en La Moneda. El encuentro, el segundo tras el balotaje, se extendió por un par de horas y tuvo como ejes centrales el futuro de la agenda legislativa y la coordinación en el traspaso de información entre las administraciones entrante y saliente. Tras el diálogo, Kast condicionó el apoyo a los proyectos Sala Cuna y FES a "entendidos económicos" y valoró la importancia de la transición administrativa.  

