Trump niega haber estado en isla de Epstein y se lanzó contra Trevor Noah por rutina en los Grammy - Chilevisión

El presidente de Estados Unidos pidió al comediante Trevor Noah pedir disculpas por el chiste que hizo sobre su interés en Groenlandia. De no ser así, lo demandaría por difamación.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con demandar a Trevor Noah, presentador de los Grammys 2026 que se llevaron a cabo este domingo. Durante la ceremonia, varios artistas se pronunciaron respecto a su gobierno.

En la premiación, el comediante hizo un comentario en su monólogo sobre el interés del mandatario en Groenlandia: "Desde que no está Epstein, necesita una nueva isla para quedar con Bill Clinton", planteó.

Tras esto, el jefe de Estado respondió su cuenta de Truth Social.

¿Qué respondió Donald Trump?

Donal Trump primero criticó a los premios: "Los Grammys son los peores, imposibles de ver. El presentador, Trevor Noah, quienquiera que sea, es casi tan malo como Jimmy Kimmel en los Premios —de bajo rating— de la Academia".

"Noah dijo, incorrectamente sobre mí, que Donald Trump y Bill Clinton pasaron tiempo en la Isla de Epstein. ¡Incorrecto!", aseveró.

Trump expresó que "no puedo hablar por Bill, pero nunca he estado en la isla de Epstein, ni cerca. Y hasta la declaración falsa y difamatoria de esta noche, nunca me habían acusado de estar allí, ni siquiera por los medios de comunicación falsos".

“Noah, un completo perdedor, más vale que aclare sus hechos, y que los aclare rápido. Parece que voy a enviar a mis abogados a demandar a este pobre, patético, sin talento y tonto, por un dineral", amenazó.