Estados Unidos oficializa su salida de la OMS tras decreto de Donald Trump - Chilevisión

El país norteamericano concretó su salida de la OMS aún cuando mantiene una deuda cercana a los 260 millones de dólares, saldo que la ley estipula debe saldarse antes de abandonar el organismo.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EEUU (HHS por sus siglas en inglés) confirmó este jueves que Estados Unidos oficializó su retiro definitivo y permanente de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Se trata de una decisión que se materializa luego de la firma de un decreto que el presidente Donald Trump concretó el primer día de su segundo mandato, luego de un primer intento en su administración anterior.

En el marco de la salida, la ley estipula que el país norteamericano debe dar aviso a la entidad con un año de anticipación, además de pagar todas sus cuotas pendientes antes de su partida.

En total son cerca de US$260 millones los que debe EEUU a la organización, sin embargo, expertos han señalado que es poco probable que este monto sea saldado durante la gestión de Trump.

“Legalmente, está muy claro que Estados Unidos no puede retirarse oficialmente de la OMS a menos que pague sus obligaciones financieras pendientes”, dijo a CNN el Dr. Lawrence Gostin, experto en derecho de la salud global y salud pública en la Universidad de Georgetown.

“Pero la OMS no tiene poder para obligar a EEUU a pagar lo que debe”, complementó, junto con agregar que, aún cuando el organismo puede aprobar una resolución diciendo que el país no puede retirarse hasta que pague, dice no creer que se arriesgarán a aumentar la tensión.

EEUU seguiría colaborando con la OMS en pequeña escala

Finalmente, este jueves el HHS declaró que todo el financiamiento estadounidense hacia la OMS había terminado y que todo el personal asignado o integrado en la organización habían sido retirados.

También, el medio antes mencionado informó que EEUU había terminado su participación oficial en comités patrocinados por la OMS, órganos de liderazgo, estructuras de gobernanza y grupos técnicos de trabajo.

Aún así, el HHS dejó entrever una colaboración continua, pues cuando se le preguntó si participarían en una próxima reunión para decidir la composición de las vacunas contra la gripe del próximo año, la administración dijo que las conversaciones sobre ese tema aún continúan.