 Estados Unidos oficializa su salida de la OMS tras decreto de Donald Trump - Chilevisión
Minuto a minuto
De un supuesto exorcismo a defensa de Pinochet: Los 3 futuros ministros de Kast bajo cuestionamientos Le dicen “La Mami”: Quién es la excarabinera detenida por millonario robo a Brinks VIDEO | Así fue la captura en Concepción del sujeto acusado de provocar devastador incendio forestal Kast busca reunirse con Bukele: Estos son los países que visitará en su nueva gira internacional Cocina a leña y antecedentes policiales: Quién es el detenido por iniciar incendio en región del Biobío
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
23/01/2026 08:49

Estados Unidos oficializa salida de la Organización Mundial de la Salud tras decreto de Donald Trump

El país norteamericano concretó su salida de la OMS aún cuando mantiene una deuda cercana a los 260 millones de dólares, saldo que la ley estipula debe saldarse antes de abandonar el organismo.

Publicado por CHV Noticias

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EEUU (HHS por sus siglas en inglés) confirmó este jueves que Estados Unidos oficializó su retiro definitivo y permanente de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Se trata de una decisión que se materializa luego de la firma de un decreto que el presidente Donald Trump concretó el primer día de su segundo mandato, luego de un primer intento en su administración anterior.

En el marco de la salida, la ley estipula que el país norteamericano debe dar aviso a la entidad con un año de anticipación, además de pagar todas sus cuotas pendientes antes de su partida.

En total son cerca de US$260 millones los que debe EEUU a la organización, sin embargo, expertos han señalado que es poco probable que este monto sea saldado durante la gestión de Trump.

“Legalmente, está muy claro que Estados Unidos no puede retirarse oficialmente de la OMS a menos que pague sus obligaciones financieras pendientes”, dijo a CNN el Dr. Lawrence Gostin, experto en derecho de la salud global y salud pública en la Universidad de Georgetown.

“Pero la OMS no tiene poder para obligar a EEUU a pagar lo que debe”, complementó, junto con agregar que, aún cuando el organismo puede aprobar una resolución diciendo que el país no puede retirarse hasta que pague, dice no creer que se arriesgarán a aumentar la tensión.

EEUU seguiría colaborando con la OMS en pequeña escala

Finalmente, este jueves el HHS declaró que todo el financiamiento estadounidense hacia la OMS había terminado y que todo el personal asignado o integrado en la organización habían sido retirados.

También, el medio antes mencionado informó que EEUU había terminado su participación oficial en comités patrocinados por la OMS, órganos de liderazgo, estructuras de gobernanza y grupos técnicos de trabajo.

Aún así, el HHS dejó entrever una colaboración continua, pues cuando se le preguntó si participarían en una próxima reunión para decidir la composición de las vacunas contra la gripe del próximo año, la administración dijo que las conversaciones sobre ese tema aún continúan.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono de Recuperación: Confirman fecha de pago y el requisito clave para recibirlo por incendios forestales

Lo último

Lo más visto

“Le has sacado partido a tu ignorancia”: Cata Guerra descolocó a Pamela Díaz con inesperado comentario

La actriz transparentó por qué su madre, Gloria Münchmeyer, no ha querido participar en el programa de entrevistas de La Fiera, y aprovechó de lanzar una inesperada opinión.

22/01/2026

Audio revela modus operandi de “La Jenny”: Intentó hacerse pasar por Amparo Noguera en llamada

La mujer se hizo pasar por la actriz durante una llamada telefónica con una ejecutiva del banco en la que recibió instrucción de realizar un proceso de validación luego de que se levantara una alerta de seguridad.

23/01/2026

Le dicen “La Mami”: Quién es la excarabinera detenida por millonario robo a Brinks

Su captura se concretó luego que uno de los integrantes de la banda criminal entregara pruebas concretas de la participación de la mujer en el robo en Rancagua. Desde la institución informaron que ya fue desvinculada.

23/01/2026

“Se me hace imposible viajar al sur”: El motivo que impide a Kel Calderón llegar a la zona de los incendios

La influencer se refirió a la situación de emergencia que afecta al sur de Chile. "Se me aprieta la guata pensando", publicó en su Instagram.

23/01/2026