Trump envió carta a Noruega por no ganar el Nobel: Dice que ya no piensa “únicamente en la paz mundial” - Chilevisión

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió una carta a Noruega en la que apunta al país por no haber recibido el Premio Nobel de la Paz.

En un mensaje enviado al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Stoere, el mandatario norteamericano reiteró sus intenciones de hacerse con el control de Groenlandia, manifestando que ya no se siente obligado a pensar “únicamente en la paz mundial”.

“Considerando que su país decidió no darme el Premio Nobel de la Paz pese a haber detenido 8 guerras y más, ya no siento la obligación de pensar únicamente en la paz”, dice el documento.

“Aunque siempre será predominante, ahora puedo pensar en lo que es bueno y apropiado para los Estados Unidos de América”, agregó.

Por otra parte, Trump señaló que “Dinamarca no es capaz de proteger ese territorio frente a Rusia o China y, además, ¿por qué tendría un supuesto ‘derecho de propiedad’? No hay documentos escritos, solo el hecho de que un barco llegara allí hace cientos de años, pero nosotros también enviamos barcos”

Incluso aseguró haber hecho “más por la OTAN que cualquier otra persona desde su creación”, indicando que ahora la Alianza Atlántica ahora “debería hacer algo por Estados Unidos”.

“El mundo no estará seguro a menos que tengamos un control pleno y absoluto de Groenlandia”, concluyó en su carta.

Polémica por entrega de medalla del Nobel de la Paz

La semana pasada, la líder opositora al chavismo María Corina Machado se reunió con Donald Trump y le entregó su medalla del Nobel de la Paz

En una publicación en Truth Social, el mandatario dijo que fue “un gran honor” conocer a Machado y que le “obsequió” la insignia del premio debido al “trabajo” que ha realizado durante su gestión.