Temblor sacude a la zona central del país: Revisa magnitud y zona afectada - Chilevisión

La mañana de este lunes 2 de febrero se registró un movimiento telúrico en la región de Valparaíso.

Un sismo de mediana intensidad se registró la mañana de este lunes en la zona central de Chile, con una magnitud que alcanzó los 4,2°.

De acuerdo al Centro Sismológico Nacional, el temblor ocurrió a las 10:40 horas y se ubicó a 15 kilómetros al norte de Los Andes.

Además, el organismo dependiente de la Universidad de Chile reportó que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 112 kilómetros.

De momento, Senapred no ha informado daños a personas o estructuras. Tampoco se ha reportado la interrupción de servicios básicos como agua y electricidad.

A través de redes sociales, internautas en plataformas como X señalaron que percibieron el sismo en diversas ciudades de la región de Valparaíso y Metropolitana.

"Fuerte temblor se sintió en Mendoza", "Para partir febrero su tembleque" y "Nos faltaba su temblor para completar las laminitas de enero", fueron algunas de las reacciones.