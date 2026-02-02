 “Dos pájaros de un tiro”: Fran García-Huidobro lanzó teoría por romance de Álvaro Ballero y proyecto laboral - Chilevisión
02/02/2026 13:28

“Dos pájaros de un tiro”: Fran García-Huidobro lanzó teoría por romance de Álvaro Ballero y proyecto laboral

La animadora analizó el actuar del exchico reality tras su bullado quiebre y posterior oficialización de su nueva romance y adelantó que podría estar todo relacionado con una nueva oferta laboral.

Publicado por Fernanda Valdenegro

 Francisca García-Huidobro regresó a la animación de Primer Plano y su primer capítulo se sumó a la polémica de Álvaro Ballero con una particular teoría sobre su nuevo romance tras la separación con Ludmila Ksenofontova.

La animadora entregó detalles sobre un nuevo desafío que tendría por delante el ganador de Protagonistas de la Fama, el que estaría relacionado con que haya destapado su relación con una joven recepcionista de un gimnasio.

“Resulta que Álvaro Ballero está negociando con el reality, si no me equivoco, ya está listo y, les puedo decir con toda la confianza del mundo porque ya no tengo contrato, es de parejas”, reveló la "Dama de Hierro".

“Me parece un poco conveniente tener una pareja y mostrarla tan abiertamente. Él había sido bastante privado con sus temas personales. Yo no sé si está matando dos pájaros de un tiro…”, teorizó Fran García-Huidobro.

El nuevo romance de Álvaro Ballero

La semana pasada Álvaro Ballero sorprendió en sus redes sociales al posar cariñosamente con una misteriosa mujer que lo acompañó durante un matrimonio, confirmando que encontró nuevamente el amor tras su separación de Ludmila Ksenofontova.

Según de dio a conocer, se trataría de una joven de nombre María José, quien se desempeña como recepcionista de un exclusivo gimnasio.

