 “Te amaremos siempre”: Clan de Jorge Zabaleta sufrió triste pérdida familiar - Chilevisión
Minuto a minuto
Cámara anula votación de comisión de AC contra Simpertegue y se realizará mañana Patrimonio de la Humanidad: Unesco reconoció al Circo Chileno de Tradición Familiar Bombero acusa error tras confesar haber provocado incendio: “Fue un accidente, una torpeza” VIDEO | Impacto en Puerto Montt por atropello a dos guardias en estacionamiento de supermercado Caso María Ignacia González: Qué es el “objeto metálico” hallado y por qué podría ser clave
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
10/12/2025 11:19

“Te amaremos siempre”: Clan de Jorge Zabaleta sufrió triste pérdida familiar

La hija y la esposa del actor compartieron sentidos mensajes en sus redes sociales para despedir a Wako. “Mi perro, mi mejor amigo, mi compañero de aventuras", destacaron.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Jorge Zabaleta y su familia se encuentran atravesando un delicado momento tras un sensible pérdida. 

Según reveló Milagros Zabaleta, hija del actor, esta semana falleció Wako, el perro de compañía y mascota de la familia a quien no pudo despedir debido a que se encuentra estudiando en California, Estados Unidos. 

“Mi perro, mi mejor amigo, mi compañero de aventuras, mi Wako te voy a echar de menos”, escribió la joven en su cuenta de Instagram junto a una recopilación de imágenes de su perro. 

En ese sentido, transparentó que va a ser raro “volver y que no estés esperándome, moviendo el poto”.

“Me duele no haber podido estar ahí. Te amo, descansa mi Wakito. Mi n1 para siempre”, lamentó. 

Francisca Allende, esposa de Jorge Zabaleta, también compartió una despedida en sus redes sociales. No sabes la falta que nos haces, tu alegría al vernos llegar, nuestros viajes a Ranco contigo, los paseos con la Rita, tu risa nerviosa, tu amor incondicional y tu compañía”, escribió. 

“Te vamos a echar tanto de menos, te amaremos siempre Wako querido, gracias por tantas alegrías”, agregó en su adiós. 

La despedida de la familia Zabaleta

Publicidad

Destacamos

Noticias

Análisis post Debate Presidencial Anatel 2025 de segunda vuelta en Chilevisión

Lo último

Lo más visto

“Con qué cara...”: Luis Slimming respondió sin filtro a Pamela Jiles tras destrozar su actuación en Teletón

El humorista no se guardó nada ante las duras palabras de la diputada, quien declaró en Podemos Hablar que "lo hizo pésimo, horrendo. No tiene dotes actorales".

10/12/2025

Análisis post Debate Presidencial Anatel 2025 de segunda vuelta en Chilevisión

El periodista Daniel Matamala; Pablo Beytía, CEO de Monitor Social; y el académico Cristóbal Bellolio analizaron en Chilevisión el desempeño de Jeannette Jara y José Antonio Kast.

10/12/2025

Ignacia Antonia y AK4:20 revelaron nombre de su hija con gigantesco tatuaje: Desató reacciones en redes

La influencer y el artista urbano están a pocos días de convertirse en padres por primera vez y realizaron un emotivo anuncio, inmortalizando el momento con tatuaje en la espalda del cantante.

10/12/2025

Partió el pago del Aguinaldo de Navidad: Revisa con tu RUT si lo obtienes en diciembre

Este aporte alcanza principalmente a pensionados y a funcionarios públicos y busca aliviar los presupuestos familiares en un mes clave. Revisa todos los detalles acá.

09/12/2025