“Te amaremos siempre”: Clan de Jorge Zabaleta sufrió triste pérdida familiar - Chilevisión

La hija y la esposa del actor compartieron sentidos mensajes en sus redes sociales para despedir a Wako. “Mi perro, mi mejor amigo, mi compañero de aventuras", destacaron.

Jorge Zabaleta y su familia se encuentran atravesando un delicado momento tras un sensible pérdida.

Según reveló Milagros Zabaleta, hija del actor, esta semana falleció Wako, el perro de compañía y mascota de la familia a quien no pudo despedir debido a que se encuentra estudiando en California, Estados Unidos.

“Mi perro, mi mejor amigo, mi compañero de aventuras, mi Wako te voy a echar de menos”, escribió la joven en su cuenta de Instagram junto a una recopilación de imágenes de su perro.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

En ese sentido, transparentó que va a ser raro “volver y que no estés esperándome, moviendo el poto”.

“Me duele no haber podido estar ahí. Te amo, descansa mi Wakito. Mi n1 para siempre”, lamentó.

Francisca Allende, esposa de Jorge Zabaleta, también compartió una despedida en sus redes sociales. “No sabes la falta que nos haces, tu alegría al vernos llegar, nuestros viajes a Ranco contigo, los paseos con la Rita, tu risa nerviosa, tu amor incondicional y tu compañía”, escribió.

“Te vamos a echar tanto de menos, te amaremos siempre Wako querido, gracias por tantas alegrías”, agregó en su adiós.

La despedida de la familia Zabaleta