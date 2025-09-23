“Estaba caminando y me atacó”: Milagros Zabaleta grabó insólito incidente en plena calle de EEUU - Chilevisión

Fue hace unas semanas cuando la hija del actor Jorge Zabaleta viajó hasta Norteamérica para radicarse en Los Ángeles, ciudad donde ahora se encuentra cursando sus estudios superiores.

Tras ser aceptada en julio en la universidad, Milagros Zabaleta cumplió más de un mes radicada en Los Ángeles, California, Estados Unidos, para cursar sus estudios superiores.

La hija de Jorge Zabeleta tomó un vuelo hasta Norteamérica para estudiar la carrera de Business and Entrepreneurship (Negocios y Emprendimiento), con una especialización en Marketing, en la Universidad Loyola Marymount (LMU).

"Me da miedo que vaya a otro país. Me da miedo no estar cerca. Pero no por eso voy a limitar su vida ni cortarle las alas. Ella puede hoy irse a estudiar fuera de Chile. Algo que es un sueño para cualquiera”, sinceró su padre hace unos meses.

La joven influencer ha mostrado en redes sociales todo su proceso de adaptación en la cultura "gringa", así como el lugar donde estudia y los amigos que ha hecho en el recinto.

En una de sus últimas historias publicadas en Instagram, Zabaleta mostró un insólito y a la vez extraño incidente que vivió en plena vía pública, pues grabó el momento en que fue "atacada" por un robot de delivery.

Según se vio en la red social, la universitaria grabó al aparato y luego comentó que "estaba caminando y este robot me atacó. De la nada me chocó".