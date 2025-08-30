 "Acá nadie puede...”: El curioso error que marcó los primeros días de Milagros Zabaleta en EEUU - Chilevisión
30/08/2025 15:01

"Acá nadie puede...”: El curioso error que marcó los primeros días de Milagros Zabaleta en EEUU

La influencer e hija de Jorge Zabaleta dio a conocer una curiosa situación a través de redes sociales durante su primera semana estudiando en Los Ángeles, Estados Unidos.

Publicado por CHV Noticias

Milagros Zabaleta viajó hace unos días a Estados Unidos para comenzar sus estudios universitarios y en lo que lleva en esta nueva aventura, ya comunicó una de las primeras dificultades qye tuvo. 

Y es que en julio pasado, la influencer reveló que fue aceptada para estudiar en la Escuela de Negocios de Loyola, en la ciudad de Los Ángeles.

En su cuenta de Instagram, la joven ha compartido con sus seguidores distintos aspectos de la universidad: desde la habitación que compartirá con una compañera hasta parte de la vida cotidiana y actividades que se realizan en los pasillos.

 "Acá nadie puede pronunciar mi nombre"

Este miércoles, la creadora de contenido reveló un imprevisto que enfrentó en su primera semana de clases, mostrando en una de sus historias una foto de sus apuntes acompañados de un vaso plástico con café frío.

Luego, mostró en primer plano el vaso con su etiqueta, donde figuraba escrito “Milia”, y comentó que en la cafetería habían confundido su nombre.

 "Acá nadie puede pronunciar mi nombre, ni siquiera cuando digo Milo", señaló.

