“Me puso dos puntazos”: El testimonio de Osvaldo Silva tras violenta encerrona en servicentro - Chilevisión

El actor y su esposa fueron abordados por un grupo de cinco delincuentes en su servicentro, cuando regresaban a su casa tras los Premios Caleuche. En conversación con Contigo en la Mañana detalló el incidente en Recoleta.

El actor Osvaldo Silva entregó detalles de la violenta encerrona de la que fue víctima junto a su esposa, Cecilia Cucurella, en la comuna de Recoleta.

En un contacto telefónico en exclusiva con el matinal Contigo en la Mañana, el intérprete relató lo ocurrido en el servicentro, donde terminó herido en sus extremidades.

“Yo no me di cuenta, estaba conversando con el muchacho de la bencinera y algo pasó con otro vehículo que trataron de asaltar ahí mismo y arrancó. Yo no me di cuenta hasta que el muchacho corre hacia un lado”, detalló.

En ese momento fue abordado por dos hombres que portaban “cuchillos grandes, no eran cortaplumas, por la ventana mía. Yo trato de tirarlos al lado con la puerta y lo primero que hicieron fue arrebatarme la billetera”.

Osvaldo Silva quedó con lesiones tras encerrona

Al momento de mirar a su esposa, Cecilia Cucurella, esta ya había descendido del vehículo “y se mete otro tipo por el asiento del copiloto y ese me puso dos puntazos en la pierna derecha, yo no me di ni cuenta”.

“Por el otro lado me tiraron un corte en un brazo. Seguramente yo traté de protegerme la cara”, agregó Osvaldo Silva, quien también recibió “un puntazo con arma blanca en la pierna izquierda”.

“Yo me iba a enfrentar con los tipos, eran cabros chicos, mocosos de mier…”, aseguró, relatando que fueron los gritos de su esposa los que lo hicieron desistir.

“Ahí me bajó un poco la revolución, afortunadamente, porque no sé qué habría hecho. Se llevaron el auto con la manguera de la gasolina y listo”, sentenció en su relato.