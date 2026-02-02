 Más de 100 temblores: Senapred detecta enjambre sísmico en Volcán Tupungatito - Chilevisión
Más de 100 temblores: Senapred detecta enjambre sísmico en Volcán Tupungatito
02/02/2026 17:42

Más de 100 temblores: Senapred detecta enjambre sísmico en Volcán Tupungatito

El organismo mantuvo el nivel de 'alerta verde' debido al episodio registrado durante el domingo.

Publicado por CHV Noticias

El volcán Tupungatito, ubicado en San José de Maipo, en la Región Metropolitana, estuvo en la mira de Senapred luego de que se detectara una seguidilla de temblores.

A través de un comunicado, el organismo entregó detalles sobre el episodio, ocurrido durante la noche de este domingo, en base a información proporcionada por el Observatorio Volcanológico de Los Andes del Sur.

"Las estaciones instaladas en las inmediaciones del volcán Tupungatito han registrado un aumento de los sismos asociados al fracturamiento de roca (Volcano-Tectónico)", señalaron.

A la hora del reporte, que fue cerca de la medianoche, se habían registrado más de un centenar de temblores, por lo que el episodio fue catalogado como un "enjambre" sísmico.

Junto con eso, señalaron que el sismo más energético —detectado a las 22:02— alcanzó una escala de 3,3 en la escala de Richter.

Por todo lo anterior, Senapred mantuvo el nivel de alerta técnica en verde.

En simple, eso quiere decir que el volcán "puede estar en un estado base que caracteriza el periodo de reposo o quietud, o registra actividad sísmica, fumarólica u otras manifestaciones de actividad en superficie que afecten fundamentalmente la zona más inmediata o próxima al centro de emisión, por ende, una erupción probable se podría desarrollar en un periodo de meses o años".

