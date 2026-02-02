Anuncian cierre de conocida empresa chilena de lácteos tras 56 años: 130 trabajadores quedan sin empleo - Chilevisión

Chilolac, conocida por sus quesos, yogures, mantequilla, entre otros productos, cerrará este 2 de febrero tras más de medio siglo de funcionamiento. Autoridades expresaron preocupación por el impacto social y económico de la medida.

Preocupación en la isla de Chiloé ha provocado el repentino cese de operaciones de la empresa láctea Chilolac, luego de 56 años de funcionamiento con su planta, que es la de mayor tamaño de su tipo en el archipiélago.

Desde el municipio de la comuna reconocieron el "fuerte impacto social y económico" tanto en la ciudad como en los cientos de "trabajadores afectados" que dejará la medida.

En total son 130 los trabajadores que quedarán sin empleo -según el alcalde de Chiloé- producto de la grave crisis financiera que desde 2024 arrastraría la compañía, cuyo cierre se efectuará este mismo 2 de febrero.

La noticia fue comunicada el viernes a los funcionarios y muchos ya lo anticipaban, pues la empresa mantendría una deuda con productores que generó diversas manifestaciones en la isla ante la falta de pagos.

El director regional del Trabajo, Claudio Salas, señaló: “Entendemos que (la situación) aún no está formalizada, ya que no existen documentos que den cuenta de terminaciones de contrato, sino más bien una intención declarada por la empresa”, explicó.

“La orientación que debemos entregar varía según la causal de término del contrato, lo cual es una facultad del empleador y de la que todavía no tenemos certeza. Dependiendo de si se trata de necesidades de la empresa u otra causal, cambian los procedimientos e indemnizaciones”.

Las reacciones tras el cierre de Chilolac

El diputado Alejandro Bernales (PL) acusó que advirtieron hace semanas la situación a las autoridades junto al concejal Pablo Vargas, mediante oficios enviados al Ministerio de Economía.

“No vimos ninguna proactividad de las autoridades comunales y nacionales para evitar un daño mayor”, sostuvo. “Esperemos que ahora quienes miraron al lado ayuden en conseguir los apoyos correspondientes tal como trabajamos para el incendio de Ancud".

Por su parte, el alcalde de Chiloé, Andrés Ojeda, reaccionó en sus redes sociales sobre el fin de más de medio siglo de historia de la otrora cooperativa que producía quesos, yogures, mantequilla, entre otros productos.

“Lamentablemente después de 56 años Chilolac cesará sus operaciones, dejando desde el 2 de febrero a más de 130 trabajadores sin su fuente laboral. Nos acercaremos y trabajaremos para asesorar a todos los afectados, mucha fuerza”, expresó el jefe comunal.