Emotivo homenaje: Tres chilenos fueron incluidos en listado In Memoriam de los Premios Grammy 2026 - Chilevisión

La ceremonia, marcada por los galardones y protestas contra el ICE, también hizo un guiño a nuestro país, al homenajear a tres artistas fallecidos en el último año.

Este domingo se llevó a cabo la 68.ª edición de los Premios Grammy, una ceremonia que dio y sigue dando de qué hablar en Estados Unidos.

El evento estuvo marcado principalmente por los galardones —entre los que destacaron los reconocimientos a Kendrick Lamar y Bad Bunny— y las manifestaciones políticas de artistas contra el ICE.

Sin embargo, el espacio también tuvo un claro guiño a nuestro país al incluir a tres personajes chilenos en el listado de los In Memoriam, el conocido homenaje a artistas fallecidos.

Si bien los nombres no aparecieron en el bloque televisado, The Recording Academy, organizadora de los premios, los reconoció a través de su sitio web.

Los tres artistas chilenos homenajeados por los Grammy 2026

En la plataforma de In Memoriam, la organización dedicó reseñas a artistas de todo el mundo, incluidos tres chilenos: Miguel 'Negro' Piñera, Tommy Rey y Osvaldo Díaz.

El objetivo del espacio es "honrar sus viajes inspiradores, la música que crearon y las obras de arte que dieron vida".

El primero en ser destacado por la Academia fue Miguel 'Negro' Piñera, "una celebridad chilena, dueña de un club nocturno y músico aficionado", quien falleció el 28 de febrero de 2025.

El breve comentario también hace mención a que era hermano del expresidente chileno Sebastián Piñera y rememora su participación en el Festival de Viña de 1983, la cita "de música más grande de Sudamérica".

La segunda figura en aparecer en el listado de Patricio Zúñiga, más conocido como Tommy Rey.

La reseña lo recuerda como "un cantante de cumbia, bolero, músico, animador y compositor chileno". El 'rey de la cumbia' murió el 26 de marzo de 2025.

El último artista en ser incluido fue Osvaldo Díaz, el cantante conocido por baladas románticas y boleros, fallecido hace poco más de dos semanas.

A él, la Academia le dedica uno de los pasajes de texto más largos: sus interpretaciones fueron catalogadas como "populares a mediados del siglo XX (...) mostrando un estilo que a menudo mezcla emociones sentidas con sonidos latinos tradicionales".

