Muere a los 76 años recordado cantante de la Nueva Ola y Sábado Gigante: Doctor Ugarte lo confirmó - Chilevisión

Osvaldo Díaz se hizo conocido en la década de los 70 cuando fue parte de diversos programas de televisión y festivales de música. "Ternura", "Los carasucias" y "Reflexiones" son algunas de sus canciones más recordadas.

La mañana de este jueves, se informó el fallecimiento de Osvaldo Díaz a los 76 años, cantante recordado por ser parte de la Nueva Ola y apariciones en Sábado Gigante.

La noticia fue compartida por el doctor Sebastián Ugarte, quien lo despidió con una sentida publicación en sus redes sociales.

“Hoy ha partido un gran cantante chileno, Osvaldo Diaz, una de las voces más hermosas de la canción chilena, nuestras condolencias a la familia”, escribió el médico.

¿Quién fue Osvaldo Díaz?

Osvaldo Díaz fue un conocido cantante que se hizo conocido en los años 70 gracias a su participación en la Nueva Ola.

En 1986 se autoexilió en México debido a su postura contraria a la dictadura militar y regresó un año después retomando sus proyectos musicales.

Desarrolló una carrera como baladista en programas y festivales como Sabado Gigante o el Festival de Viña del Mar, donde ganó el premio a Mejor Intérprete en 1971.

Dentro de sus canciones más conocidas destacan "Ternura" (1968), "Los carasucias" (1976) y "Reflexiones" (1978), "Por favor no te vayas" (1993) y "No digas que no me amas" (1993).

En los 2000 comenzó su retiro de la vida pública y la escena musical por problemas médicos.