 Muere a los 76 años recordado cantante de la Nueva Ola y Sábado Gigante: Doctor Ugarte lo confirmó - Chilevisión
Minuto a minuto
Caso Hugo Larrosa: Empresario condenado por abusos a trabajador habría huido del país tras fallo legal “No fueron los 700 millones...”: Amparo Noguera rompió el silencio tras estafa y pidió respeto por su privacidad Marcel reaparece con Jara por Reforma de Pensiones: Apuntaron contra el próximo gobierno Mirosevic cuestiona retraso en votación de proyecto de eutanasia: “El primer veto desde las sombras de Kast” Abogada de familia Chuñil explicó por qué vendieron animales de su madre: “No tiene nada de extraño”
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
16/01/2026 14:52

Muere a los 76 años recordado cantante de la Nueva Ola y Sábado Gigante: Doctor Ugarte lo confirmó

Osvaldo Díaz se hizo conocido en la década de los 70 cuando fue parte de diversos programas de televisión y festivales de música. "Ternura", "Los carasucias" y "Reflexiones" son algunas de sus canciones más recordadas.

Publicado por Fernanda Valdenegro

La mañana de este jueves, se informó el fallecimiento de Osvaldo Díaz a los 76 años, cantante recordado por ser parte de la Nueva Ola y apariciones en Sábado Gigante

La noticia fue compartida por el doctor Sebastián Ugarte, quien lo despidió con una sentida publicación en sus redes sociales. 

“Hoy ha partido un gran cantante chileno, Osvaldo Diaz, una de las voces más hermosas de la canción chilena, nuestras condolencias a la familia”, escribió el médico. 

¿Quién fue Osvaldo Díaz?

Osvaldo Díaz fue un conocido cantante que se hizo conocido en los años 70 gracias a su participación en la Nueva Ola. 

En 1986 se autoexilió en México debido a su postura contraria a la dictadura militar y regresó un año después retomando sus proyectos musicales. 

Desarrolló una carrera como baladista en programas y festivales como Sabado Gigante o el Festival de Viña del Mar, donde ganó el premio a Mejor Intérprete en 1971.

Dentro de sus canciones más conocidas destacan "Ternura" (1968), "Los carasucias" (1976) y "Reflexiones" (1978), "Por favor no te vayas" (1993) y "No digas que no me amas" (1993).

En los 2000 comenzó su retiro de la vida pública y la escena musical por problemas médicos. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono Dueña de Casa 2026 sin postular: Consulta con tu RUT si eres beneficiaria

Lo último

Lo más visto

Fiscalía apeló al fallo: Juez explica por qué dos hijos de Chuñil no quedaron en prisión preventiva

Durante la segunda jornada de formalización, Juzgado de Garantía de Los Lagos sólo ordenó la medida cautelar para Javier Troncoso, acusado de ser el autor material del homicidio.

16/01/2026

Ministerio por ministerio: La lista de nombres que baraja Kast para su gobierno

El presidente electo ha respaldado públicamente a alguno de los nombres, mientras que en otros ministerios aún hay dudas.

15/01/2026

Bono Dueña de Casa 2026 sin postular: Consulta con tu RUT si eres beneficiaria

Existen dos opciones para consultar si eres beneficiaria del Bono Dueña de Casa con tu RUT. Revisa aquí cómo puedes hacerlo.

16/01/2026

Muere a los 76 años recordado cantante de la Nueva Ola y Sábado Gigante: Doctor Ugarte lo confirmó

Osvaldo Díaz se hizo conocido en la década de los 70 cuando fue parte de diversos programas de televisión y festivales de música. "Ternura", "Los carasucias" y "Reflexiones" son algunas de sus canciones más recordadas.

16/01/2026