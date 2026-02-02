Dos casos son emergencias: Anuncian prolongado corte de agua en la región Metropolitana en las próximas horas - Chilevisión

Estas interrupciones del suministro corresponden a trabajos programados por Aguas Andinas y en esta oportunidad afectará a tres comunas.

Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en la región Metropolitana, informó sobre cortes en distintos sectores de Santiago.

De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, las suspensiones son tanto por rabajos programados como por emergencias.

De igual forma, indicaron que las comunas afectadas son: Lo Barnechea, Pudahuel y San Bernardo, donde en estas dos últimas comunas se trata de emergencias.

Anuncian corte de agua para comunas de la región Metropolitana

Lo Barnechea: Desde las 15:00 horas del martes 3 de febrero hasta las 06:00 del miércoles 4.

Pudahuel (emergencia): Desde las 14:55 horas de este lunes 2 de febrero hasta las 20:50.