 Dos casos son emergencias: Anuncian prolongado corte de agua en la región Metropolitana en las próximas horas - Chilevisión
Minuto a minuto
"Amenaza inminente a viviendas": Senapred declara alerta roja en la provincia de Isla de Pascua por incendio forestal El importante cambio que le espera al Paseo Bandera: Estará listo este 2026 Más de 100 temblores: Senapred detecta enjambre sísmico en Volcán Tupungatito Contraloría detecta licencias de funcionarios por 8 años y espera de hasta 18 horas por atención en el Hospital San José Anuncian cierre de conocida empresa chilena de lácteos tras 56 años: 130 trabajadores quedan sin empleo
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
02/02/2026 17:39

Dos casos son emergencias: Anuncian prolongado corte de agua en la región Metropolitana en las próximas horas

Estas interrupciones del suministro corresponden a trabajos programados por Aguas Andinas y en esta oportunidad afectará a tres comunas.

Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en la región Metropolitana, informó sobre cortes en distintos sectores de Santiago.

De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, las suspensiones son tanto por rabajos programados como por emergencias. 

De igual forma, indicaron que las comunas afectadas son: Lo Barnechea, Pudahuel y San Bernardo, donde en estas dos últimas comunas se trata de emergencias. 

Anuncian corte de agua para comunas de la región Metropolitana

  • Lo Barnechea: Desde las 15:00 horas del martes 3 de febrero hasta las 06:00 del miércoles 4. 

  • Pudahuel (emergencia): Desde las 14:55 horas de este lunes 2 de febrero hasta las 20:50.

  • San Bernardo (emergencia): Desde las 15:10 horas de este lunes 2 de febrero hasta las 21:10. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

VIDEO CLAVE | Captan momento exacto en que Osvaldo Silva fue apuñalado en bencinera junto a su esposa

Lo último

Lo más visto

¿Confirmaron romance? Jorge Arecheta y Octavia Bernasconi aparecieron juntos por primera vez

La pareja debutó en la alfombra roja de los Premios Caleuche y oficializaron su relación ante las cámaras, luego de una mediática separación que protagonizó el actor con Josefina Fiebelkorn.

02/02/2026

VIDEO CLAVE | Captan momento exacto en que Osvaldo Silva fue apuñalado en bencinera junto a su esposa

La noche de este lunes el actor sufrió un violento asalto por un grupo de sujetos mientras estaba con Cecilia Cucurella. La inédita grabación muestra cómo ocurrió el ataque.

02/02/2026

Lluvias, vientos y tormentas eléctricas por dos días: Estas son las 3 regiones afectadas en Chile

El pronóstico considera precipitaciones y rachas de viento en el centro-sur del país, además de actividad eléctrica en el norte durante las próximas 48 horas.

02/02/2026

Delincuentes con metralleta irrumpieron en tienda de telefonía en San Miguel

De forma preliminar, se informó que serían cerca de siete sujetos armados los que irrumpieron en un local ubicado en la intersección de Gran Avenida con Departamental.

02/02/2026