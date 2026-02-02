 Contraloría detecta licencias de funcionarios por 8 años y espera de hasta 18 horas por atención en el Hospital San José - Chilevisión
Minuto a minuto
"Amenaza inminente a viviendas": Senapred declara alerta roja en la provincia de Isla de Pascua por incendio forestal El importante cambio que le espera al Paseo Bandera: Estará listo este 2026 Más de 100 temblores: Senapred detecta enjambre sísmico en Volcán Tupungatito Contraloría detecta licencias de funcionarios por 8 años y espera de hasta 18 horas por atención en el Hospital San José Anuncian cierre de conocida empresa chilena de lácteos tras 56 años: 130 trabajadores quedan sin empleo
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
02/02/2026 17:32

Contraloría detecta licencias de funcionarios por 8 años y espera de hasta 18 horas por atención en el Hospital San José

Los hallazgos se realizaron tras una inspección a la Urgencia del hospital durante el turno nocturno del 12 de noviembre de 2025, en el que quedaron en evidencia irregularidades en la atención y funcionamiento del servicio.

Publicado por Fernanda Valdenegro

La Contraloría General de la República (CGR) detectó una serie de irregularidades y extensos tiempos de espera en la atención de pacientes en el Hospital San José

Entre los hallazgos se reportó de funcionarios con licencia médica por más de ocho años, pacientes hospitalizados en urgencias al lado de tableros eléctricos, personas recostadas en el suelo esperando ser atendidas y pabellones no operativos.

El hecho quedó al descubierto durante una visita en terreno a la Urgencia del Hospital San José, durante el turno nocturno del 12 de noviembre de 2025. 

Tras la inspección se advirtió que 44 pacientes fueron atendidos tras esperar, luego de su categorización, entre cinco y 17 horas. Otras 24 personas esperaron entre cinco y 18 horas, sin embargo, se retiraron de la Unidad de Urgencia sin haber recibido atención médica. 

También hubo otras cinco personas no fueron categorizadas y tampoco habrían sido atendidas, conforme a los datos de atención de urgencia proporcionados por el propio recinto.

El informe de Contraloría también dio cuenta de que 38 personas se encontraban hospitalizadas en la urgencia del recinto hospitalario en espera de camas, algunas de ellas en camillas al lado de los tableros eléctricos, lo que constituye un riesgo para los pacientes y el personal del recinto asistencial.

Largas licencias médicas

Respecto a la asistencia del personal en ugencias, se constató que cuatro funcionarias de la Unidad de Urgencia se encuentran con licencias médicas por hasta 8,8 años y en los registros de control aparecen permanentemente como no disponibles para asignación de turnos.

A eso se le suma la falta de acción del hospital para enfrentar licencias prolongadas de funcionarios de ese establecimiento.

Tras los hallazgos, Contraloría ordenó al Servicio de Salud Metropolitano Norte instruir un procedimiento disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades por las irregularidades informadas. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

VIDEO CLAVE | Captan momento exacto en que Osvaldo Silva fue apuñalado en bencinera junto a su esposa

Lo último

Lo más visto

¿Confirmaron romance? Jorge Arecheta y Octavia Bernasconi aparecieron juntos por primera vez

La pareja debutó en la alfombra roja de los Premios Caleuche y oficializaron su relación ante las cámaras, luego de una mediática separación que protagonizó el actor con Josefina Fiebelkorn.

02/02/2026

VIDEO CLAVE | Captan momento exacto en que Osvaldo Silva fue apuñalado en bencinera junto a su esposa

La noche de este lunes el actor sufrió un violento asalto por un grupo de sujetos mientras estaba con Cecilia Cucurella. La inédita grabación muestra cómo ocurrió el ataque.

02/02/2026

Lluvias, vientos y tormentas eléctricas por dos días: Estas son las 3 regiones afectadas en Chile

El pronóstico considera precipitaciones y rachas de viento en el centro-sur del país, además de actividad eléctrica en el norte durante las próximas 48 horas.

02/02/2026

Delincuentes con metralleta irrumpieron en tienda de telefonía en San Miguel

De forma preliminar, se informó que serían cerca de siete sujetos armados los que irrumpieron en un local ubicado en la intersección de Gran Avenida con Departamental.

02/02/2026