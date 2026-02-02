Contraloría detecta licencias de funcionarios por 8 años y espera de hasta 18 horas por atención en el Hospital San José - Chilevisión

Los hallazgos se realizaron tras una inspección a la Urgencia del hospital durante el turno nocturno del 12 de noviembre de 2025, en el que quedaron en evidencia irregularidades en la atención y funcionamiento del servicio.

La Contraloría General de la República (CGR) detectó una serie de irregularidades y extensos tiempos de espera en la atención de pacientes en el Hospital San José.

Entre los hallazgos se reportó de funcionarios con licencia médica por más de ocho años, pacientes hospitalizados en urgencias al lado de tableros eléctricos, personas recostadas en el suelo esperando ser atendidas y pabellones no operativos.

El hecho quedó al descubierto durante una visita en terreno a la Urgencia del Hospital San José, durante el turno nocturno del 12 de noviembre de 2025.

Tras la inspección se advirtió que 44 pacientes fueron atendidos tras esperar, luego de su categorización, entre cinco y 17 horas. Otras 24 personas esperaron entre cinco y 18 horas, sin embargo, se retiraron de la Unidad de Urgencia sin haber recibido atención médica.

También hubo otras cinco personas no fueron categorizadas y tampoco habrían sido atendidas, conforme a los datos de atención de urgencia proporcionados por el propio recinto.

El informe de Contraloría también dio cuenta de que 38 personas se encontraban hospitalizadas en la urgencia del recinto hospitalario en espera de camas, algunas de ellas en camillas al lado de los tableros eléctricos, lo que constituye un riesgo para los pacientes y el personal del recinto asistencial.

Largas licencias médicas

Respecto a la asistencia del personal en ugencias, se constató que cuatro funcionarias de la Unidad de Urgencia se encuentran con licencias médicas por hasta 8,8 años y en los registros de control aparecen permanentemente como no disponibles para asignación de turnos.

A eso se le suma la falta de acción del hospital para enfrentar licencias prolongadas de funcionarios de ese establecimiento.

Tras los hallazgos, Contraloría ordenó al Servicio de Salud Metropolitano Norte instruir un procedimiento disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades por las irregularidades informadas.