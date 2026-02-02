 El chiste político de Paloma Salas que incomodó a actores en Premios Caleuche: “Aplaudan no más...” - Chilevisión
02/02/2026 15:56

El chiste político de Paloma Salas que incomodó a actores en Premios Caleuche: “Aplaudan no más...”

La comediante lanzó una broma de carácter político frente a los actores que participaban de la ceremonia y generó distintas reacciones entre los asistentes.

Publicado por Lisette Pérez

La humorista y actriz Paloma Salas fue la encargada del humor durante la ceremonia de los Premios Caleuche, instancia en la que generó un incómodo momento para los actores con un chiste político.

La noche de este domingo se realizó la premiación en reconocimiento a actrices y actores nacionales. Paloma inició con un buen recibimiento por parte de los presentes.  

El polémico chiste de Paloma

La comediante inició expresando gratitud por la labor de los artistas: "Para mí es un honor estar acá".

"Me pone muy feliz también celebrar todo el trabajo que hicieron el año pasado, trabajaron muchísimo, se sacaron la cresta" admitió para luego lanzar "Menos para las elecciones, como que se lo tomaron más con calma igual ¿o no?".

Posterior a eso remató con: "Se subieron a la relajaneta", haciendo alusión al eslongan de la campaña electoral de Jeannette Jara y su "Jaraneta".

Dicho esto último recibió una ovación a la cuál respondió con "Sí, aplaudan no más si son ustedes mismos. Este aplauso es para ustedes", dijo para finalizar el chiste que incomodó a algunos de los presentes.

