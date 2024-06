Humorista Paloma Salas rechazó invitación a histórico encuentro con el Papa Francisco: “Se la pasa defendiendo...” - Chilevisión

A la instancia asistieron comediantes de la talla de Jimmy Fallon, Chris Rock y Whoopi Goldberg. Aunque la chilena tuvo sus razones para faltar.

Paloma Salas llamó la atención tras explicar la razón por la que rechazó una invitación para conocer al Papa Francisco en un histórico encuentro con humoristas de otras latitudes.

Estos artistas eran Jimmy Fallon, Chris Rock y Whoopi Goldberg, los que sí asistieron a la instancia. Aunque, la chilena tuvo sus razones para faltar.

Pensó que era una estafa

“El Dicasterio para la Cultura y la Educación de la Santa Sede está organizando una audiencia con el Papa Francisco dedicada a los protagonistas del mundo del humor”, partió leyendo Salas en el podcast Escápate de tu casa.

Se trataba de un correo electrónico que recibió con seis meses de anticipación, donde se le entregaba la oportunidad de asistir por sus dotes artísticos: "A través del talento cómico se ofrecen reflexiones únicas sobre la condición humana y la situación histórica", indicaba el escrito.

"Los cómicos tienen ‘la capacidad de soñar nuevas versiones del mundo’ y a menudo lo hacen “con ironía, que es una virtud maravillosa”, siguió leyendo la humorista; aunque fue justamente este punto el que no le convenció del todo.

Ella desconfió de la invitación a tal punto que pensó que era una estafa: “Nunca nadie ha definido la ironía como una virtud maravillosa”, aseguró.

“Googleé el caballero, la oficina, todo era real. Dije 'si esto es una estafa, es una muy buena estafa'”, insistió.

¿Por qué rechazó la invitación?

Sin embargo, no fue este el único motivo. Luego siguió leyendo el correo: “El Dicasterio para la Cultura y la Educación no cuenta con presupuesto para ofrecer los servicios de viaje y alojamiento”.

“Los gastos y la organización necesarios para asistir al evento correrán por cuenta de los invitados. Sabemos muy bien lo que estos significan, pero esperamos que esto no sea una dificultad contar con su presencia”, sumó.

Fue así que, el costo del viaje y su poca afinidad con el religioso, entre otras razones, fueron los argumentos finales para dar un paso al costado.

“Igual me metí a ver los pasajes y eso, yo entiendo que el chiste de haber ido a ver al Papa es mucho mejor que el chiste de no haber ido, pero ¿Me voy a gastar realmente yo 4 mil dólares para ir a ver a una persona que se la pasa defendiendo pedófilos y que no ha dicho lo suficiente sobre Palestina?”, cerró.